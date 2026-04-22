Listas de espera para el nuevo suelo industrial en Ourense

Las zonas industriales de Ourense se han convertido en objeto de deseo para la llegada de nuevas compañías, que llegan atraídas por los procesos de ampliación que se afrontan a corto plazo. Un contexto en el que se encuentran desde listas de espera en el Polígono de San Cibrao hasta la imposibilidad de acoger nuevas empresas del área de Barreiros, donde ya se ha superado el centenar de instalaciones. En estos momentos se contabilizan 420 empresas con sede en San Cibrao (contando un centenar de Tecnópole), cien más en el Polígono de Barreiros y en torno a 70 compañías más en Pereiro de Aguiar. Una cifra conjunta que podría superar las 600 empresas instaladas en torno a Ourense tras culminar las ampliaciones previstas.

En estos momentos se contabilizan 420 empresas con sede en San Cibrao (contando un centenar de Tecnópole), cien más en el Polígono de Barreiros y en torno a 70 compañías más en Pereiro de Aguiar. Una cifra conjunta que podría superar las 600 empresas instaladas en torno a Ourense tras culminar las ampliaciones.

La ampliación más avanzada se encuentra en San Cibrao, donde el pasado mes de febrero se anunciaba que 15 empresas están interesadas en una obra que se acerca a los 10 millones de euros, y añadirán 341.000 metros cuadrados a los 4,5 millones con los que ya cuentan. La asociación de empresarios espera que la urbanización termine a finales de 2027. Desde el colectivo empresarial confirman que “imos comunicando á Xunta as empresas interesadas”, adelantando que será la administración autonómica la que tendrá que realizar un concurso público para el reparto de parcelas, al estar llevada la ampliación por la entidad Xestión do Solo de Galicia (Xestur).

Unos pasos por detrás estaría el Polígono de Pereiro de Aguiar, donde a finales de 2025 arrancaba la tramitación para añadir 833.000m2 a la zona, y donde se espera el remate de los informes sectoriales para avanzar con la expropiación, manteniendo 2027 como inicio de las obras.

Atascados

No ha corrido la misma suerte el Polígono de Barreiros, donde el año pasado confiaban en llegar a un acuerdo con Adif para ocupar los terrenos que quedarían libres tras la intervención en la Variante Norte ferroviaria, una opción que, según los empresarios, ya no está sobre la mesa; provocando que no puedan acoger nuevas llegadas en el área industrial de 446.000 m2, porque “non ten mais para onde medrar”, en palabras de sus representantes.

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