El parque acuático de Monterrei estrena sus nuevos toboganes y el río lento con nuevas tarifas

El parque acuático de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, ya ha puesto en funcionamiento todas las atracciones de su ampliación. Aunque la inauguración oficial por parte de la Xunta de Galicia está prevista para este viernes, los visitantes ya pueden disfrutar desde esta semana de las novedades que completan la transformación del complejo, convertido en uno de los principales espacios de ocio del verano en Galicia.

Las últimas fases del proyecto incorporan dos nuevos toboganes tipo kamikaze, con una caída de 11 metros y un recorrido diseñado para ofrecer una experiencia de alta velocidad, además de un río lento, pensado para quienes buscan un baño más relajado. Estas atracciones se suman a la piscina de olas, la zona splash y las piscinas infantiles que ya formaban parte del recinto.

La ampliación también incluye un parque multiaventura situado en la zona arbolada del complejo. El circuito cuenta con 21 retos, entre ellos tirolinas de hasta 30 metros, puentes colgantes, plataformas y rocódromos adaptados a diferentes edades. Esta infraestructura está diseñada para mantenerse operativa durante todo el año, ampliando la oferta de ocio más allá de la temporada estival.

Nuevas atracciones del parque acuático de Monterrei

Dos toboganes kamikaze con un desnivel de 11 metros.

Río lento para recorridos de relax.

Parque multiaventura con 21 pruebas.

Tirolinas de hasta 30 metros.

14 puentes colgantes , plataformas y rocódromos.

Continúan la piscina de olas, la zona splash y las piscinas infantiles.

Tarifas del parque acuático de Monterrei en 2026

Adultos: 8 euros (antes 4,50 €).

Bono de 10 entradas para adultos: 65 euros .

Menores de 18 años: 4,50 euros (antes 2,50 €).

Bono de 10 entradas para menores: 35 euros .

Menores de 3 años: entrada gratuita.

Alquiler de hamacas: 5 euros por jornada.

Con la apertura de estas instalaciones, el complejo culmina su proceso de ampliación y ofrece por primera vez la totalidad de los servicios previstos en el proyecto, reforzando su posición como uno de los parques acuáticos de referencia en Galicia durante el verano.