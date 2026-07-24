Robo de 6.000 euros en un hotel de Ourense: se lleva desde los licores más caros hasta la freidora

El hotel Termas Camino Real fue la noche del martes al miércoles el escenario de un nuevo robo en Ourense. El objetivo del ladrón no fue inusual -un local de hostelería-, tampoco fue extraño el modus operandi empleado -entró forzando la puerta-, pero sí el botín que se llevó. El delincuente no se fijó solo en el dinero, también se apoderó de alcohol y electrodomésticos. “Por la mañana, cuando llega el camarero se percata de que algo pasó, entonces comienza y ve la caja registradora completamente rota y también la máquina de los tabacos con un agujero enorme”, explica Pedro Antonio López, propietario de este negocio ubicado en Untes.

Las cámaras pillan “in fraganti” al autor del robo

Los vestigios encontrados dibujan una ruta de entrada del ladrón a través de la puerta trasera y posteriormente, por la ventana de la segunda terraza, desde donde ya accedió al local. No se preocupó mucho por ocultar su rostro, ya que únicamente portaba una gorra y una mascarilla que llevaba bajada, por lo que se le veía todo el rostro. Dejar rastro dactilar tampoco le causó inquietud tal y como demuestra que no vistiese guantes en sus manos.

Así se ve perfectamente en las cámaras del local, que captaron el robo. Como es habitual en estos casos, el hombre se dirigió a la caja registradora, la cual abrió, no sin esfuerzo, usando un destornillador. De ella se apoderó de en torno a 350 euros.

No fue esta la única parada de su ruta delictiva por el local. También acudió a robar a la máquina de tabaco, aunque en esta ocasión parece que la maña no le sirvió y optó directamente por la fuerza. Todavía ayer se podía ver en ella un importante agujero hecho aparentemente por un golpe con el puño.

Pedro Antonio López, propietario del hotel Termas Camino Real, muestra los daños en la máquina de tabaco | MIGUEL ÁNGEL

El botín que obtuvo de esta máquina todavía no está contabilizado, ya que el propietario de la misma aún no evaluó los daños. El ladrón no solo se encaprichó del dinero, también de productos tecnológicos, como los teléfonos de empresa, o de electrodomésticos. “Se llevó una freidora, una batidora industrial que teníamos nosotros aquí y altavoz de la terraza del salón de eventos”, comenta Pedro Antonio López, propietario del hotel Termas Camino Real.

El delincuente también se dejó seducir por el alcohol, demostrando que tiene gustos caros. “Se llevó el licor, del más caro que yo tenía ahí abajo, whisky y también vinos”, señala López, quien cifra las pérdidas totales en torno a 6.000 euros.

La Policía Nacional ya ha iniciado una investigación para detener al autor del robo. Entre las pesquisas practicadas hasta ahora, se analizaron los restos dactilares en la puerta por la que entró el ladrón. De momento, su propietario aún no ha podido recuperar nada de lo robado. “Toca hablar con el seguro y mirar a ver qué podemos hacer”, indica.