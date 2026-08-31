Tres heridos, uno de ellos grave, al colisionar una moto con un coche en Pereiro de Aguiar

Vehículos tras el accidente en la OU-536 a su paso por Pereiro de Aguiar

Tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas al CHUO tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en el punto kilométrico 111 de la carretera OU-536, a su paso por el municipio de Pereiro de Aguiar.

Alrededor de las 14:25 horas de este lunes, 31 de agosto, el motorista, que circulaba en sentido Castro Caldelas, realizó un adelantamiento antirreglamentario sobre línea continua en una curva de visibilidad reducida. El turismo, que viajaba en sentido Ourense, impactó contra la motocicleta al no disponer de margen suficiente para ejecutar una maniobra evasiva.

El motorista es quien se encuentra en estado más crítico tras sufrir heridas de gravedad. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.