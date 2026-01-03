SAN MARTIÑO DUMIENSE
Xosé Cid abre a “gran porta” da Ribeira Sacra no Pereiro
SAN MARTIÑO DUMIENSE
A imaxe solemne de San Martiño Dumiense, forxada en bronce e erixida sobre un pedestal de granito polo mestre escultor Xosé Cid, é desde onte a nova e definitiva benvida á Ribeira Sacra en Pereiro de Aguiar, á altura da rotonda de Cachamuíña.
Esta nova escultura é a xoia da coroa dun ambicioso proxecto de embelecemento e sinalización turística da zona no que a Xunta de Galicia investiu 100.000 euros. O acto de inauguración, presidido polo director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o alcalde, Luis Menor, serviu para presentar en sociedade o que o rexedor definiu como a “Gran Porta” de acceso a un destino que camiña cara ao Patrimonio Mundial.
A elección de Xosé Cid para esta obra baséase na historia. Coa súa capacidade única para dotar de vida e gravidade ao material, Cid materializou a figura histórica de Frei Martiño de Dumio. O alcalde, Luis Menor, explicou a profunda carga simbólica da peza: conmemora o momento no que o rei suevo Carriarico, no ano 556, chamou a San Martiño. Ese encontro histórico impulsou o monacato que acabaría dando nome e sentido á “Ribeira Sacra Histórica”. A escultura de Cid planta esa bandeira histórica na entrada do Pereiro, lembrando a cada visitante que pisa terra de monxes e reis.
Aínda que a obra de Cid preside o espazo, a intervención complétase cun diálogo artístico que abrangue décadas de creatividade ourensá. O proxecto permitiu recuperar un mural que o pintor Virxilio realizou nos anos 90, rescatando do esquecemento a traza dun dos artistas máis queridos da provincia.
Para pechar o círculo entre tradición e vangarda, a fachada oeste loce agora un mural de gran formato do artista urbano Mon Devane. A súa obra, unha alegoría da Ribeira Sacra coa súa inconfundible estética hiperrealista, ofrece o contrapunto moderno á solemnidade clásica de Cid, convertendo a zona nun pequeno museo ao aire libre.
A intervención, situada na contorna da Rotonda da Derrasa e o Parque Acuático de Monterrei, inclúe tamén melloras funcionais de seguridade, nova sinalización direccional e letras corpóreas. Esta actuación, dixo Merelles, “é estratéxica para seguir planificando e preparando un destino como Ribeira Sacra, que o pasado ano recibiu a visita de máis de 170.000 viaxeiros e que é un dos que ten un maior potencial de crecemento con vistas, ademais, ao proceso de declaración como Patrimonio Mundial no que se atopa”, expresou. Durante a visita, Merelles gabou a capacidade do Pereiro para “crear un recurso turístico de primeira orde” nun punto de paso obrigado. O director de Turismo lembrou destacou o crecemento do turismo internacional na provincia (un 6%).
