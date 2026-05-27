El yacimiento de Outeiromeau, una joya histórica en Pereiro de Aguiar

En el yacimiento de Outeiromeau, en Pereiro de Aguiar, se realiza la primera intervención arqueológica oficial de su historia. El proyecto financiado por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, y ejecutado por la empresa alaricana Solventa 360, busca aportar valor turístico, cultural y patrimonial en el entorno de la aldea modelo de Reboredo, funcionando además como una atractiva puerta de entrada a la Ribeira Sacra.

Mediante un dron se obtuvo un modelo digital de las elevaciones del terreno

Para diseñar y designar con precisión el radio de las excavaciones, se empleó un avanzado soporte tecnológico que permitió superar las dificultades de reconocimiento por la vegetación existente en la zona. Mediante un dron se obtuvo un modelo digital de las elevaciones del terreno, lo que permitió detectar dos líneas de muralla, sus accesos y diversas formaciones circulares. Posteriormente, se aplicó una radiografía del subsuelo con georradar, que pudo confirmar la presencia de una cantidad significativa de estructuras habitacionales y defensivas bajo tierra.

La excavaciones ya han permitido recuperar una gran cantidad de material cerámico de origen castrexo

Las obras que se efectúan consisten en la apertura de dos espacios de diez metros cuadrados cada uno, situados al pie de la muralla en los puntos donde el georradar ofreció resultados positivos. La excavaciones ya han permitido recuperar una gran cantidad de material cerámico de origen castrexo en un excelente estado, además de fragmentos de suelos originales, restos de mortero de las paredes y tejas de la época romana. Respecto al tiempo estimado de trabajos, el arqueólogo Manuel García Cabo, quien dirige la excavaciones, prevé estar en el sitio como mínimo una semana más, aunque el plazo definitivo dependerá de la magnitud de lo que se vaya descubriendo en los próximo días.

La relevancia de esta actuación para el municipio de Pereiro de Aguiar es máxima, ya que la intervención demuestra que el yacimiento es mucho mayor de lo que indicaban los resgistros y abre la puerta a futuros proyectos de excavación gracias a este precedente en la arqueología ourensana.