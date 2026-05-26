La arqueología revisa desde Ourense la historia de Galicia

Los nuevos estudios arqueológicos, a la luz de hallazgos e interpretaciones recientes, están cambiando la visión tradicional de una Gallaecia empobrecida en los siglos V y VI. Sobre este particular disertó ayer el profesor de Arqueología José Carlos Sánchez en su conferencia impartida en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, titulada “Arqueoloxía, economía e moeda na Gallaecia altomedieval”.

Sánchez, adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, ilustró para el público el falso mito sobre una Gallaecia en estado ruinoso tras la caída de Roma en el año 476. Igualmente destacó la importancia de la colección Orol para consolidar la teoría de que hubo una Gallaecia diferente a la del relato historiográfico tradicional, demostrando la existencia de la minería del estaño y del oro realmente significativa.

“Ahora estamos en condiciones de superar esa visión catastrofista del pasado. Las evidencias están, por ejemplo, en los yacimientos de A Cidadela y O Combarro. Los indicios son de un comercio activo que sugiere capacidad de conexión con otras zonas, y cierta riqueza también, apreciable en hebillas de cinturón, monedas y otros artefactos que indican importancia social y jerarquía”, explicó Sánchez.