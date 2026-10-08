Díaz Docampo encabezará al PSOE en Petín

AL FRENTE DE SOCIALDOCS

El productor y director audiovisual Domingo Díaz Docampo prevé mantener reuniones con los vecinos

El productor y director audiovisual Domingo Díaz Docampo
El productor y director audiovisual Domingo Díaz Docampo | La Región

Domingo Díaz Docampo será el candidato del PSOE a la alcaldía de Petín, que ahora ocupa la socialista Raquel Bautista, en las Municipales de 2027. Será presentado el viernes con el lema “Un paso adiante”. Díaz explica así su objetivo: “É unha candidatura que quere continuar avanzando a partir do traballo realizado nos últimos anos e, ao mesmo tempo, abrir unha nova etapa con novas ideas, novo equipo, novos retos e novas oportunidades para o municipio”.

Díaz Docampo nació en Petin en 1967, es productor y director audiovisual y está al frente de SocialDocs, donde desarrolló proyectos relacionados con la educación, la memoria, la cultura y la transformación social.

El cabeza de lista socialista apela a su experiencia: “Petín coñézoo desde dentro. Pero tamén tiven a oportunidade de coñecer outros lugares, outras experiencias e outras formas de facer. Creo que esa mirada pode axudarnos a identificar oportunidades que ás veces non vemos desde dentro”.

Apuesta por una candidatura abierta, con un lugar destacado para la participación vecinal y para ello participará en encuentros con los diferentes sectores de la sociedad local al objeto de escuchar propuestas.

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