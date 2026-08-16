¿Sabe usted que esta imagen igual no se vuelve a repetir en el BacoFesta de Petín?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la alcaldesa de Petín dijo este sábado que esta iba a ser su última BacoFesta como alcaldesa
¿Sabe usted que la imagen de la foto igual no se vuelve a repetir? ¿Que la alcaldesa de Petín dijo este sábado que esta iba a ser su última BacoFesta como alcaldesa? ¿Que su homónima de A Rúa comentó que para ella igual también? ¿Que para el año hay elecciones municipales e igual hay muchas sorpresas? ¿Que los políticos ya van dando pistas sobre su futuro respecto a los cargos municipales?
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