¿Sabe usted que esta imagen igual no se vuelve a repetir en el BacoFesta de Petín?

¿Sabe usted que la imagen de la foto igual no se vuelve a repetir? ¿Que la alcaldesa de Petín dijo este sábado que esta iba a ser su última BacoFesta como alcaldesa? ¿Que su homónima de A Rúa comentó que para ella igual también? ¿Que para el año hay elecciones municipales e igual hay muchas sorpresas? ¿Que los políticos ya van dando pistas sobre su futuro respecto a los cargos municipales?