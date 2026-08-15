¿Sabe usted que no ha hecho falta esperar tanto para ver movimientos notorios en la política de Ourense?

¿Sabe usted que anunció este viernes el Quencho que a partir del 15 de agosto comenzaría el esprint preelectoral municipal? ¿Que no ha hecho falta esperar tanto para ver ya movimientos notorios? Ejemplo: la foto captada el viernes en un funeral de Celanova entre el líder del PP, Luis Menor, y el líder de sí mismo y sus conveniencias, Antonio Mouriño. ¿Sabrá Menor con qué clase de tahúr juega esta partida? Seguro.