¿Sabe usted que no ha hecho falta esperar tanto para ver movimientos notorios en la política de Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el esprint preelectoral municipal ya se deja ver
¿Sabe usted que anunció este viernes el Quencho que a partir del 15 de agosto comenzaría el esprint preelectoral municipal? ¿Que no ha hecho falta esperar tanto para ver ya movimientos notorios? Ejemplo: la foto captada el viernes en un funeral de Celanova entre el líder del PP, Luis Menor, y el líder de sí mismo y sus conveniencias, Antonio Mouriño. ¿Sabrá Menor con qué clase de tahúr juega esta partida? Seguro.
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