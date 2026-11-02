Petín ya tiene candidata para la alcaldía por el PP

SECTOR TURÍSTICO

El PP designa a Manuela Avelina Calvo Otero como candidata a la Alcaldía de Petín para las municipales de 2027, en relevo de Carlos Goñi y con la demanda de una residencia para mayores como prioridad

Manuela Avelina Calvo Otero(entre Marta Novoa, vicepresidenta de la Diputación de Ourense y alcaldesa de San Cibrao y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense) y Sandra Quintas Rodríguez, jefa territorial en Ourense.
Manuela Avelina Calvo Otero(entre Marta Novoa, vicepresidenta de la Diputación de Ourense y alcaldesa de San Cibrao y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense) y Sandra Quintas Rodríguez, jefa territorial en Ourense.

Manuela Avelina Calvo Otero, vinculada al sector turístico como directora de una empresa gallega y licenciada en Geografía e Historia, ha sido elegida como candidata del PP a la Alcaldía en el municipio ourensano de Petín para las elecciones de mayo de 2027, lo que supondrá su primera experiencia en política local.

Tal y como ha trasladado el partido a través de un comunicado, Calvo Otero aceptó la invitación desde la dirección provincial para encabezar la lista del partido --sucediendo así al que fue candidato popular a la Alcaldía en los comicios de 2023, Carlos Goñi Garrido--, con el objetivo de "contribuir a mejorar el presente y futuro de Petín".

Entre sus objetivos principales, la candidata popular ha destacado llevar a cabo una ronda de contactos con la vecindad del municipio para "recoger de primera mano sus necesidades y, muy especialmente, sus propuestas", y ha asegurado que una de las cuestiones más demandadas por los vecinos y vecinas es contar con una residencia para mayores, "un recurso indispensable dada la elevada edad media de la población de la zona".

Asimismo, el líder del PP en la provincia y presidente de la Diputación, Luis Menor, ha ensalzado a Calvo Otero como "ejemplo de persona comprometida con su ayuntamiento" y ha celebrado su paso para encabezar la lista popular, "contribuir activamente y, sobre todo, escuchar, que es de donde surge la mejor gestión".

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