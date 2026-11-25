Petín lamenta la pérdida de su farmacéutica Lourdes Rodríguez Pérez
OBITUARIO
La farmacéutica Lourdes Rodríguez Pérez, que estuvo cuatro décadas al frente de la farmacia de Petín, fue reconocida en 2024 por su trayectoria y su dedicación a los vecinos de la localidad
La localidad ourensana de Petín despide a una de sus vecinas más queridas. Lourdes Rodríguez Pérez, farmacéutica durante cuatro décadas, falleció el lunes. Junto a su marido, Casiano Rodicio Quevedo, fallecido años atrás, formó parte de la vida cotidiana de Petín y mantuvo una estrecha vinculación con la localidad. Su farmacia se convirtió durante décadas en un punto de encuentro y atención para los vecinos, que recuerdan su cercanía, su entrega y su disponibilidad a cualquier hora.
Ese compromiso fue reconocido públicamente en 2024 por el Concello de Petín, que quiso agradecer una trayectoria marcada por el servicio a la población. En el homenaje se destacó tanto su labor profesional como su calidad humana y su permanente disposición a atender las necesidades de los vecinos. “Fue una persona a la que todos queríamos mucho, muy petinesa. La llamaras a la hora que la llamaras, siempre te atendía”, comentaba la alcaldesa del concello ourensano, Raquel Bautista.
El relevo al frente de la farmacia lo tomaron sus hijos, Javier Casiano y María Lourdes, que continúan con una actividad muy importante y estrechamente ligada al municipio.
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