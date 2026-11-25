La localidad ourensana de Petín despide a una de sus vecinas más queridas. Lourdes Rodríguez Pérez, farmacéutica durante cuatro décadas, falleció el lunes. Junto a su marido, Casiano Rodicio Quevedo, fallecido años atrás, formó parte de la vida cotidiana de Petín y mantuvo una estrecha vinculación con la localidad. Su farmacia se convirtió durante décadas en un punto de encuentro y atención para los vecinos, que recuerdan su cercanía, su entrega y su disponibilidad a cualquier hora.

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Ese compromiso fue reconocido públicamente en 2024 por el Concello de Petín, que quiso agradecer una trayectoria marcada por el servicio a la población. En el homenaje se destacó tanto su labor profesional como su calidad humana y su permanente disposición a atender las necesidades de los vecinos. “Fue una persona a la que todos queríamos mucho, muy petinesa. La llamaras a la hora que la llamaras, siempre te atendía”, comentaba la alcaldesa del concello ourensano, Raquel Bautista.

El relevo al frente de la farmacia lo tomaron sus hijos, Javier Casiano y María Lourdes, que continúan con una actividad muy importante y estrechamente ligada al municipio.