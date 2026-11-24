El Concello de Piñor ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas a la natalidad y adopción 2026, bajo el lema "Benvido/a a Piñor", con la que concederá una aportación directa de 250 euros por cada nacimiento, adopción o tutela. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de diciembre.

Quién puede solicitarla y requisitos

Podrán beneficiarse de esta subvención los progenitores, adoptantes o tutores de menores nacidos, adoptados o tutelados entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026. Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir tres condiciones principales:

Estar empadronado en Piñor en la fecha de la solicitud.

Contar con un mínimo de un año de empadronamiento ininterrumpido con anterioridad.

Que el menor también esté empadronado en el municipio.

Dónde consultar las bases y pedir información

Ayudas en Piñor por nacimiento, adopción o tutela. | Concello de Piñor

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y tramitar la ayuda a través de la sede electrónica municipal (pinor.sedelectronica.gal). Asimismo, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 988 403 236 para ofrecer más información y resolver dudas a los vecinos.