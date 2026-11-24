PLAZOS Y REQUISITOS
Ayudas en Piñor por nacimiento, adopción o tutela: 250 euros por hijo
PLAZOS Y REQUISITOS
El Concello de Piñor ha puesto en marcha la convocatoria de ayudas a la natalidad y adopción 2026, bajo el lema "Benvido/a a Piñor", con la que concederá una aportación directa de 250 euros por cada nacimiento, adopción o tutela. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de diciembre.
Podrán beneficiarse de esta subvención los progenitores, adoptantes o tutores de menores nacidos, adoptados o tutelados entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2026. Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir tres condiciones principales:
Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y tramitar la ayuda a través de la sede electrónica municipal (pinor.sedelectronica.gal). Asimismo, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 988 403 236 para ofrecer más información y resolver dudas a los vecinos.
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