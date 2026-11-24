El Concello de Piñor ha dado a conocer su programación especial para esta Navidad 2026-2027, una oferta dirigida a la infancia y a las familias del municipio que combina el ocio educativo, la sensibilización en igualdad y medidas para facilitar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

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Actividades infantiles y programas de conciliación

El eje central de la programación serán las actividades infantiles diarias para niños y niñas de 3 a 12 años, que se desarrollarán del 22 de diciembre al 7 de enero (excepto los días festivos y el 24 y 31 de diciembre). El horario general será de 9:00 a 14:00 horas, aunque las familias podrán solicitar horario ampliado de 8:30 a 9:00 y de 14:00 a 14:30 horas.

La iniciativa se divide en dos bloques:

"Xogar non ten xénero IV" (del 22 al 30 de diciembre): financiado por el Ministerio de Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, trabajará la igualdad mediante juegos dinámicos e incluirá la visita de Papá Noel .

"Piñor Concilia Divernadal" (del 4 al 7 de enero): enmarcado en el Plan Corresponsables, ofrecerá talleres y juegos educativos.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por baremo. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 7 de diciembre a través de la sede electrónica y del tablón de anuncios municipal.

Concurso infantil de postales de Navidad

El Ayuntamiento convoca también un certamen de postales para participantes de 6 a 16 años bajo el lema "A caixa dos agasallos invisibles de Crecipiño". Los aspirantes deberán dibujar a Crecipiño —símbolo del Programa de Educación y Apoyo Familiar, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Consellería de Política Social e Igualdade— representando regalos inmateriales como el cariño, la amistad, la solidaridad o los momentos en familia. El plazo para entregar los trabajos finaliza el 30 de noviembre.

IV Campeonato de Scalextric

El 2 de enero, el Centro Cultural de Arenteiro acogerá el IV Campeonato de Scalextric Concello de Piñor «Xogar non ten xénero», que cuenta con la colaboración oficial de la marca. El torneo dispondrá de tres categorías por edades y una clasificación femenina general. La organización prestará coches y mandos a los participantes e incluirá una merienda. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de diciembre.

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Excursión a Pazolandia y ayudas escolares

El programa de ocio se completará el 4 de enero con una excursión a Pazolandia, con salida desde el Centro Cultural de Arenteiro. Tendrán prioridad quienes lo soliciten dentro de la inscripción general de Navidad, aunque se abrirá un plazo extraordinario para cubrir posibles vacantes del 18 al 29 de diciembre, publicándose el listado definitivo el día 30.

Por último, el Gobierno local recuerda que a principios de diciembre prevé abrir el plazo de solicitud de las Ayudas para la Escolaridad. Para formalizar inscripciones o resolver dudas, los vecinos pueden dirigirse a los Servicios Sociales del Concello de Piñor.