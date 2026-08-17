1939, España y el Madrid entre ruina y cenizas

El 28 de marzo de 1939 el ejército franquista entró en Madrid. La Guerra Civil había terminado, por fin, en la capital. Cuatro días después lo hizo, por fin, en toda España.

Del entonces “Madrid Foot-ball club” quedaban cuatro jugadores -el eterno Quincoces, Lecue, Ipiña, Sauto- y las ruinas de un estadio Chamartín que, durante la guerra había sido cárcel, zona de mítin y combate e incluso huerto.

Los bombardeos habían dejado el campo como un gruyere. Las gradas de madera habían sido troceadas para leña. Gracias al celo del secretario Carlos Alonso y su ayudante Pablo Hernández, la mayor parte de documentación y trofeos permanecieron intactos en un cuarto secreto.

Dicen que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los supervivientes del club se reunieron para felicitarse por seguir vivos y se propusieron renacerlo de sus cenizas.

Lo primero fue tratar con el nuevo régimen, que repudiaba a rojos y republicanos, y desconfiaba de monárquicos o liberales. El Madrid había sido un club con mucho de primero y bastante de lo segundo, así que nadie mejor que Adolfo Meléndez Cadalso para presidir el nuevo club.

Meléndez, exjugador y ya presidente en 1908, fue veterano del Rif y general de Intendencia durante la guerra. Su nombramiento tranquilizó a la jerarquía y permitió a la directiva centrarse en la difícil reconstrucción de Chamartín.

Fue titánica. Sin medios ni dinero. Con gran voluntad para mover la montaña de escombros del recinto (a mano). Para ello se buscó a socios voluntarios, puerta a puerta. Los directivos y jugadores trabajaron gratis.

Por fin, el 22 de octubre de 1939, el Madrid FC jugó su primer partido tras la guerra, ganando al Atlético Aviación por 3-1.

1943, origen de una rivalidad contra el Barça

Acción del partido de copa de 1943 en Chamartín, entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

En 1941 el Madrid recuperó el título de “Real”, algo inaudito en un régimen que despreciaba a Alfonso XIII. Con esta denominación y el empresario gallego Antonio Santos de presidente, afrontó en 1943 una eliminatoria contra el FC Barcelona. El origen de una rivalidad.

El 6 de junio se disputó en Les Corts el partido de ida de la Copa del Generalísimo. El Barça ganó 3-0 con un ambiente hostil y polémico arbitraje.

La prensa de Madrid calentó la vuelta y, una semana después, los blancos remontaron con un increíble 11-1. Hubo ambiente infernal en Chamartín, más polémica y protestas de la delegación catalana.

Algunos afirmaron que el general Moscardó se presentó y amenazó a los barcelonistas en el vestuario. La historia lo desmiente. No acudió al estadio. Al militar ni le gustaba este deporte ni la pasión que generaba entre las masas.

Informado de los incidentes, montó el cólera. Culpó a ambos presidentes del escándalo y ordenó al responsable de la federación un castigo ejemplar.

No era otro que Javier Barroso y Sánchez-Guerra. Sí, primo de Rafael, el presidente republicano de Real Madrid, ese año ya en libertad condicional.

Barroso sancionó con 25.000 pesetas a cada club, aceptó la dimisión del presidente culé, Enrique Piñeyro, y forzó la del madridista, Santos Peralba. Retiró la credencial a Juan Antonio Samarach -futuro presidente del COI- por sus críticas en un diario y “colocó” al industrial José Antonio de Albert y a Santiago Bernabéu de presidentes. Les instó a realizar dos partidos “de reconciliación”, meses después, con comida y foto de confraternización previa.

Asunto resuelto. Paz, tras la guerra. Por las buenas o por las malas.