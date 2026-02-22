Antonio López impuso su ley en Piñor

El rugido de los motores ha vuelto a resonar con fuerza en las carreteras gallegas. La tercera edición del Rallysprint de Piñor no solo dio el pistoletazo de salida al calendario oficial de 2026, sino que confirmó que la afición al motor en Galicia sigue en plena forma. En este escenario, Antonio López Lence y Santiago Gil Señoranz se alzaron con un triunfo incontestable a los mandos de su Peugeot 205 Ya-Car.

La pareja ganadora detuvo el crono en 27 minutos y 30 segundos tras completar las cuatro pasadas a los dos tramos distintos seleccionados por la organización. López Lence supo gestionar la potencia de su “Proto” para defenderse de los ataques de Fermín Sousa y Carmen González, quienes, sobre un carismático Renault 5 GT Turbo, firmaron una meritoria segunda posición a solo 10 segundos del liderato. El podio absoluto lo completaron Rodrigo y Alberto Rodríguez (Mitsubishi Lancer Evo X), quedándose a 22 segundos de la cabeza.

La competitividad fue la tónica dominante de la jornada. Miguel Ángel Alonso y Leticia Álvarez rozaron el podio con su Evo X, mientras que la quinta plaza de Diego Félix y Héctor Rodríguez (Peugeot 208 VTi R2) se decidió por un suspiro: apenas dos décimas de segundo les separaron del cuarto puesto.

En el apartado de la categoría Extra, el protagonismo absoluto fue para Daniel Berdomás y Brais Mirón, quienes estrenaron el nuevo Citroën C3 Rally2 de forma demoledora, aventajando en casi minuto y medio al Skoda Fabia de David González Gil.

No todo fueron alegrías; la dureza del asfalto ourensano se cobró abandonos notables, como la salida de pista de Javier Martínez Carracedo con su Renault 5 GT Turbo en el primer tramo, con gran éxito de público y condiciones climatológicas inmejorables.