Dos heridos y trasladados tras una salida de vía en Piñor

Dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas tras una salida de vía en la OU-0519 a su paso por Piñor. El accidente se produjo alrededor de las 7:32 horas de la mañana de este domingo, 9 de agosto, en el punto kilométrico 4 de dicha carretera.

Fue un particular el que informó del accidente y por el momento se desconoce si las víctimas tuvieron que ser excarceladas. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos del polígono industrial de San Cibrao das Viñas, Protección Civil de Barbadás y Guardia Civil de Tráfico.

Otro herido en una salida de vía en Trasariz

Otra persona resultó herida tras salirse de la vía en la N-120 a su paso por la parroquia de Trasariz, en el Concello de Cenlle. Ocurrió sobre las 5:40 horas de la madrugada de este domingo, y hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y GES de Ribadavia.