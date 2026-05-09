Un incendio en una vivienda de Piñor deja el bajo calcinado

En la mañana de este sábado, alrededor de las 10,00 horas, se ha registrado un incendio en el bajo de una vivienda situada en el municipio de Piñor. El propio propietario alertó al 112 de que le había ardido la vivienda, aunque ya habían apagado el incendio. Fue un señor el responsable de avisarlo tras observar la salida de humo del inmueble.

A la llegada de los servicios de emergencia comprobaron que, aunque fuego ya había sido extinguido, la puerta del inmueble presentaba daños previos, un detalle que abre la posibilidad de que el incendio pudiera haber sido intencionado.

Este fuego se localizó en un bajo soterrado, situado debajo de la cocina de la vivienda, en el que se acumuló el calor. El fuego quedó contenido en esa única estancia y no se propagó al resto del hogar.

Desde el 112 se dio aviso a los Bomberos de O Carballiño, a la Guardia Civil y a Protección Civil, que se desplazaron hasta el lugar para asegurar la zona y realizar las primeras comprobaciones.