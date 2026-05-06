Un camión arde en la N-541 en Boborás y obliga a cortar el tráfico

Efectivos de emergencia despejan la calzada tras sofocar el incendio del camión en la N-541, en Boborás.

Un vehículo pesado se ha incendiado este miércoles en la carretera N-541, a la altura del punto kilométrico 39,1, en la zona de Moreiras, dentro del término municipal de Boborás. El suceso se ha saldado sin heridos, aunque obligó a interrumpir el tráfico durante aproximadamente entre 15 y 20 minutos.

Según fuentes de emergencias, el incidente se originó tras el reventón de una rueda según las primeras hipótesis, lo que provocó que el fuego se iniciase en la parte trasera de la caja del camión. El vehículo, que circulaba sin carga en ese momento, comenzó a arder mientras transitaba por la vía.

Bomberos sofocando el incendio del camión en la N-541 tras el reventón de una rueda. | La Región

El aviso fue dado por un particular, lo que permitió movilizar rápidamente a los equipos de intervención. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de O Carballiño y efectivos del GES de Avión, que se encargaron de sofocar las llamas.

A su llegada, el conductor ya se encontraba fuera del vehículo, sin haber resultado herido, lo que evitó consecuencias personales en el incidente.

La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió controlar la situación en pocos minutos y restablecer la circulación en la vía afectada.