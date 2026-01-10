Piñor busca a los dueños de parcelas cubiertas de maleza

A traves del DOGA, el Concello de Piñor intenta localizar a los dueños de parcelas desconocidas con el siguiente mensaje: “En conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y dado que no se puede determinar la identidad de la persona responsable de la gestión de la biomasa o se ignora el lugar de notificación, o los titulares de los bienes, se comunica a las personas responsables su deber legal de gestión de la biomasa y de retirada de especies arbóreas prohibidas, impuesta por el artículo 22.1 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia”.

Para el alcalde, José Luis González, esta notificación en el DOGA “é o paso previo para poder chegar ó obxetivo de ter todas as parcelas limpas para finais de maio, como marca a lei”. Indica que “unha vez que se determinen cales son os propietarios descoñecidos, procederase a limpar as fincas, para máis tarde cargar os custos das mesmas, se os donos acabasen aparecendo”.

Reconoce que muchos vecinos quieren hacer las limpiezas a tiempo, pero no encuentran empresas o personal para realizarlo. Es por ello que valoran poner a disposición de los vecinos alguna empresa de desbroces para que puedan desbrozar sus parcelas y dar cumplimiento a la ley.