¿Sabe usted que las pobres comunicaciones ourensanas fueron el motivo de la venta de la casa de Julio Iglesias?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Julio Iglesias es un ourensano más, con todas las consecuencias

La Región
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Publicado: 25 jul 2026 - 15:30 Actualizado: 25 jul 2026 - 15:30
La casa vendida de Julio Iglesias en Piñor
La casa vendida de Julio Iglesias en Piñor

¿Sabe usted que Julio Iglesias ha ofrecido explicaciones sobre el fin de su aventura inmobiliaria en Ourense? ¿Que el legendario cantante es una pobre víctima más de las comunicaciones ourensanas? ¿Que dice que la distancia y la dificultad para disfrutar del casoplón hicieron que la vendiera? ¿Que a pesar de eso su amor por Galicia sigue intacto? ¿Que cariño infinito en este 25 de julio (Iglesias) entonces?

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