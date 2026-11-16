Relatos para educar en igualdad en la infancia en Piñor

El Concello de Piñor dio comienzo a las actividades programadas con motivo del 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres), reuniendo a los más pequeños del municipio en el Centro Cultural de Arenteiro para acercarlos a los valores de la igualdad a través del cuentacuentos “Somos Iguais. Contos pola igualdade”, interpretado por Raquel Queizás.

Cansada de las historias que reproducen los estereotipos tradicionalmente asociados a la masculinidad y la feminidad, Queizás decidió buscar otras historias que demostraran que cada persona puede ser cómo quiera, sin que los roles de género condicionen sus posibilidades. Durante una sesión de cincuenta minutos, la contadora dio vida a relatos protagonizados por humanos y animales, con los que presentó modelos alternativos en los que los más pequeños pudieran verse reflejados: cuentos que invitaban a las niñas a crecer sin imposiciones sobre los cánones de belleza y otros que enseñan a los varones a expresar sus emociones libremente, para así sembrar pequeñas semillas de prevención de la violencia.