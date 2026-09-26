¿Sabe usted que la salida al mercado de la casa de Julio Iglesias en Piñor fue un error de la inmobiliaria?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, a Iglesias "le va, le va" presumir de Ourense

La casa de Julio Iglesias en Piñor
La casa de Julio Iglesias en Piñor

¿Sabe usted que la historia de la casa de Julio Iglesias en Piñor ha tenido el final que ya les adelantó este Quen cho dixo? ¿Que la breve salida al mercado de la finca fue únicamente un error de la inmobiliaria, porque la casa ni se vende ni se va a vender? ¿Que en la zona celebran la noticia tras comprobar que al artista lo que realmente “le va, le va” es presumir de sus raíces en la provincia?

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