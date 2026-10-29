Los 10 lugares más misteriosos de Ourense para visitar este Samaín: tumbas, leyendas y bosques inquietantes

Disfruta de un samaín en la provincia de Ourense a través de sus leyendas

En Ourense hay tumbas con forma humana abiertas en la roca, un bosque asociado a un hombre que aseguraba convertirse en lobo, piedras a las que se atribuían poderes curativos o monasterios donde basta escuchar tus propios pasos para sentir que has entrado en otro tiempo. Si estás buscando qué hacer en Halloween en Ourense, la provincia tiene escenarios para una escapada entre leyendas, patrimonio y paisajes de otoño. Algunos guardan relatos transmitidos durante generaciones; otros tienen una atmósfera que invita a bajar la voz.

Estos diez lugares permiten acercarse a esa Galicia de piedras, bosques y creencias populares. Las leyendas forman parte del viaje: conviene disfrutarlas como lo que son, relatos que cuentan mucho sobre quienes habitaron estos lugares.

1. San Pedro de Rocas, Esgos: tumbas de piedra en el corazón del bosque

Tumbas en San Pedro de Rocas | Ribeira Sacra

Lo primero que llama la atención es cómo el monasterio parece formar parte de la montaña. Después descubres las tumbas excavadas en la roca, con su inconfundible silueta humana, y la visita cambia de tono.

San Pedro de Rocas es uno de los lugares más sugerentes de la Ribeira Sacra ourensana. La piedra, el bosque y los espacios del antiguo conjunto religioso crean un escenario perfecto para quienes buscan un Halloween con historia y misterio en Ourense. Acércate despacio, recorre el recinto y fíjate en esas sepulturas que convierten el paso del tiempo en algo casi tangible. Si quieres ampliar el plan, el Camino Real de San Pedro de Rocas permite conocer el entorno por caminos tradicionales entre robles y formaciones rocosas.

El plan: visitar el monasterio de día y reservar tiempo para caminar por sus alrededores.

2. Bidueiral de Montederramo: el bosque que arrastra la sombra de Romasanta

Bidueiral de Montederramo

Los troncos claros de los abedules dan a este bosque una apariencia singular. En otoño, el paisaje invita a caminar despacio. Su asociación con Manuel Blanco Romasanta añade una historia difícil de quitarse de la cabeza.

Romasanta, conocido como el lobishome, fue un personaje real vinculado a crímenes del siglo XIX que afirmó transformarse en lobo. La información turística provincial recoge la relación del Bidueiral de Montederramo con su leyenda negra. La transformación pertenece al relato; los crímenes que dieron origen a su fama, a la historia. Es una propuesta para quienes prefieren un bosque con una historia inquietante a cualquier decorado de terror.

El plan: hacer una ruta diurna, con el recorrido preparado y tiempo suficiente para regresar con luz.

3. Santa Mariña de Augas Santas y Armeá, Allariz: un horno, una santa y un templo inconcluso

Santa Mariña de Augas Santas | OSCAR PINAL

Aquí el misterio se descubre por capas: la aldea, el patrimonio arqueológico de Armeá y los restos de una basílica que nunca llegó a terminarse. El lugar más evocador es Os Fornos da Santa. Según la tradición, Mariña fue condenada a morir abrasada y salió del horno gracias a la intervención de san Pedro. Ese relato de martirio y salvación acompaña la visita a un enclave donde piedra, arqueología y devoción popular se entrelazan.

Es uno de esos sitios que despiertan preguntas: qué había antes, por qué se construyó aquí y cómo un mismo espacio pudo adquirir significados distintos con el paso de los siglos.

El plan: unir Santa Mariña de Augas Santas y Armeá en una visita pausada, prestando atención a la interpretación del conjunto.

4. O Tangaraño, Barbadás: la piedra de las antiguas creencias

O Tangaraño, Barbadás | Turismo de Barbadás

Cerca del santuario de San Bieito de Cova de Lobo se encuentra una gran roca con una cavidad que ocupa un lugar especial en la tradición popular.

A O Tangaraño se le atribuían propiedades curativas. El relato recogido en la guía turística de Ourense describe la costumbre de pasar a niños por el hueco de la piedra para intentar curar sus males. Es una creencia tradicional, sin fundamento médico, que permite asomarse a una forma antigua de entender la enfermedad y la protección. Su atractivo está precisamente en eso: descubrir cuánto significado puede guardar una piedra aparentemente corriente.

El plan: conocer la roca y el entorno del santuario como una pequeña escapada dedicada al folclore ourensano.

5. A Casiña da Moura, Muíños: una puerta de piedra a la prehistoria

A Casiña da Moura

El nombre ya invita a imaginar. Junto al embalse de Salas, en Maus de Salas, se encuentra A Casiña da Moura, un dolmen cuya gran cubierta de piedra concentra toda la atención.

La ruta megalítica de la zona permite enlazarlo con otros monumentos, como la Casola do Foxo y la necrópolis de Outeiro de Cavaladre. A Casiña da Moura fue trasladada de su emplazamiento original durante la construcción del embalse, un detalle que también forma parte de su historia. Aquí la experiencia consiste en contemplar un monumento funerario levantado miles de años atrás, con el agua y las montañas como horizonte.

El plan: visitar los dólmenes con luz de tarde, dejando margen para terminar el recorrido antes del anochecer.

6. Aquis Querquennis, Bande: ruinas romanas junto al río del olvido

Campamento romano de Aquis querquennis. | La Región

Las puertas, los barracones y las calles del antiguo campamento romano de Aquis Querquennis permiten imaginar la vida de quienes ocuparon este rincón de la actual provincia de Ourense. Su situación junto al embalse de As Conchas añade una atmósfera especial.

El paisaje del Limia trae, además, uno de los relatos más sugerentes de Galicia: la identificación del río con el Lethes, el río del olvido. Según la tradición, los soldados romanos temían perder la memoria al cruzarlo, hasta que Décimo Junio Bruto pasó a la otra orilla y los llamó por su nombre. Es una historia vinculada al río, distinta de la cronología del campamento.

El plan: combinar el yacimiento con su centro de interpretación y comprobar previamente el estado de acceso al recinto.

7. Bon Xesús de Trandeiras, Xinzo de Limia: un claustro que invita a escuchar

Bon Xesús de Trandeiras

Los arcos, los muros y las partes arruinadas de este antiguo convento tienen una belleza que encaja con los días cortos del otoño. Bon Xesús de Trandeiras conserva el atractivo de los edificios donde resulta fácil imaginar la vida que hubo entre sus paredes. También tiene relatos sobre su origen: Turismo de Galicia recoge una leyenda según la cual unos caballeros portugueses impulsaron una capilla tras la aparición de una imagen del Niño Jesús.

Es una parada para observar los detalles, recorrer los espacios permitidos y dejar que la arquitectura haga su trabajo.

El plan: acercarse durante el día y dedicar un rato a contemplar el conjunto, respetando las zonas delimitadas.

8. Santa Cristina de Ribas de Sil, Parada de Sil: un monasterio entre castaños

Santa Cristina de Ribas de Sil

Si imaginas una escapada de Halloween con bosque, hojas de otoño y un monasterio apartado, Santa Cristina se acerca mucho a esa escena.

El conjunto se encuentra en el souto de Merilán, rodeado de castaños. Conserva una iglesia románica y parte del claustro, con una escala que invita a detenerse en los capiteles, las portadas y los cambios de luz. Su fuerza está en la combinación del edificio y el paisaje.

El plan: reservar la visita y disfrutar del entorno dentro del horario autorizado. Para Halloween de 2026, la información oficial anuncia cierre el 1 de noviembre; consulta el calendario antes de organizar la escapada.

9. Vilanova dos Infantes, Celanova: una villa medieval con una cueva enigmática

Vilanova dos Infantes

Vilanova dos Infantes invita a perderse entre calles de piedra bajo la presencia de su torre. Es un lugar para pasear sin prisa y descubrir historias a pequeña escala.

Entre sus rincones destaca la cueva de San Vivián, situada en una antigua vivienda que alberga el Centro Etnográfico de los Zapateros. A ese elemento se suma la tradición de la Virxe do Cristal, cuya leyenda llevó a la literatura Curros Enríquez.

Es una opción atractiva para quienes buscan una escapada con magia, arquitectura popular y relatos que sobreviven en los nombres.

El plan: pasear por la villa y consultar la apertura de la torre y del centro etnográfico si quieres visitar sus interiores.

10. San Cibrao de Lás, San Amaro y Punxín: caminar por una ciudad de la Edad del Hierro

San Cibrao de Lás

Hay lugares cuyo poder de evocación nace de su antigüedad. San Cibrao de Lás, también conocido como A Cidade, es uno de ellos.

Sus murallas y los restos de las viviendas permiten recorrer uno de los grandes asentamientos castreños de Galicia. El centro de interpretación ayuda a entender cómo vivían sus habitantes y cómo cambió aquel mundo con el contacto romano.

Para una escapada de Halloween, propone algo diferente: caminar por una ciudad antigua, observar su posición sobre el territorio e imaginar las vidas que transcurrieron dentro de sus defensas.

El plan: combinar el centro de interpretación con el yacimiento y ajustar la visita al horario de otoño.