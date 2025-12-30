La Red de polos de emprendimiento asesora más de 1.000 proyectos en Ourense

La Red de polos de emprendimiento y apoyo al empleo de la Xunta de Galicia ha asesorado hasta la fecha más de 1.000 proyectos empresariales en la provincia de Ourense a través de las cuatro oficinas activas en O Barco de Valdeorras, Baños de Molgas, O Carballiño y Verín, lo que ha permitido la creación de 110 nuevas entidades jurídicas.

Esta iniciativa, puesta en marcha de forma progresiva desde julio de 2022, ofrece asesoramiento individualizado y gratuito a personas que desean iniciar un negocio o consolidar uno ya existente, al tiempo que conecta los proyectos con el ecosistema emprendedor comarcal y los recursos disponibles en el territorio.

En el conjunto de la provincia, el equipo técnico de la Red ha realizado alrededor de 3.400 tutorías, tanto presenciales como en línea, adaptadas a las distintas fases de desarrollo de cada iniciativa y orientadas a facilitar el cumplimiento de sus objetivos empresariales.

Destaca especialmente el peso del emprendimiento femenino, ya que el 57 % de los proyectos asesorados están impulsados por mujeres. Por sectores, predominan los servicios (23 %), seguidos de la hostelería (16 %) y el comercio (13 %), reflejando la diversidad del tejido económico apoyado.

Emprendimiento ligado al territorio

La Red de polos de emprendimiento es uno de los ejes estratégicos de la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, presentada recientemente por el Gobierno gallego con el objetivo de potenciar el talento local, fijar población y dinamizar la economía en las cuatro provincias.

Este esfuerzo ha sido reconocido con la designación de Galicia como Región Emprendedora Europea 2025 y se consolidará con una planificación hasta 2030, actualmente en fase de consulta pública. En este marco, la Red -con 15 oficinas en toda Galicia y más de 5.300 proyectos atendidos- se consolida como una herramienta clave de proximidad para detectar oportunidades y orientar las iniciativas emprendedoras hacia los recursos más adecuados.