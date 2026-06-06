Casi 25.000 familias de la provincia de Ourense poseen una casa de vacaciones

Llega el calor y todo el mundo busca un respiro. El verano es la época del año por excelencia en la que los ciudadanos tratan de desconectar del ajetreo del día a día. Para ello, casi 25.000 familias de la provincia (de las más de 133.000 que hay) tienen la fortuna de poseer una segunda residencia, en la que poder disfrutar del tiempo de descanso.

Más de la mitad de esas segundas viviendas se encuentran dentro de la propia provincia (concretamente 16.812). Mientras, una de cada cuatro (6.299) está en otro punto de Galicia, siendo las Rías Baixas la gran preferencia, seguida de A Coruña. Aunque en menor medida, también hay quien apuesta por el resto de España (1.182) e incluso por el extranjero (685).

Algunos heredan dichas propiedades y otros invierten para aumentar su patrimonio acudiendo al mercado de compraventa. En 2025, los ourensanos realizaron 3.328 transacciones inmobiliarias para hacerse con un refugio vacacional. La tendencia se mantiene. El 86% se encuentran en territorio ourensano, pero también siguen apostando por el ladrillo en zonas vecinas. El año pasado adquirieron un total de 170 viviendas en la provincia de Pontevedra, siguiendo la línea habitual. A Coruña se posiciona como la segunda alternativa, registrando la adquisición de 110 inmuebles en el mismo periodo.

La gran mayoría aprovecha para cambiar de aires el mayor tiempo posible. Del total de familias que veranean en otras provincias gallegas, 3.226 pasan entre 15 días y dos meses en ellas, cubriendo gran parte de la temporada estival. A nivel global, casi la mitad de los hogares pasan más de 60 días en su segundo inmueble, aprovechando tanto el verano como las Navidades o Semana Santa, en algunos casos incluso fines de semana.

Los que menos disfrutan de sus residencias son, como es de esperar, aquellos que la tienen fuera de Galicia o en el extranjero. En estos casos, no suelen superar los 15 días al año. Aunque focos como Madrid, León o Alicante atraen compras inmobiliarias, en capitales como la madrileña, la intención de la compra está pensada más en la inversión que en el propio disfrute de esta.

“Los gastos se van repartiendo durante el año y son mínimos”

Tener una segunda residencia supone también tener un gasto extra. Sin embargo, hay que ver también el lado positivo. “Para las vacaciones tienes tu casita donde ir y no andamos buscando hoteles por ahí”, señala Carmen Castro, que pasa el verano en su piso de O Grove, indicando que tal y como están los precios de alquiler “al final acabas teniendo un dolor menos de cabeza durante el año”.

En su caso no solo acude hasta la costa en la época estival. “Siempre que podemos escaparnos nos acercamos”, reconoce. En este sentido, el mantenimiento se va repartiendo a lo largo del año. “Los gastos son mínimos, quizás sobre unos 2.000 euros al final del año”, apunta, aunque recalca que depende mucho de ubicación de la vivienda.

El tipo de propiedad es el primer gran determinante. Un piso suele tener unos gastos más controlados, mientras que una casa unifamiliar exige un presupuesto mayor. Además, la ubicación y el clima juegan un papel fundamental. La salinidad y la humedad de las zonas costeras aceleran el desgaste de las fachadas y los materiales.

Hay también quien sigue prefiriendo ir a un hotel, alquilar o, como es el caso de Luis González viajar en caravana. “Me encanta esa sensación de libertad y en el piso ya paso todo el año”, explica, subrayando que es “una opción que te permite moverte a un lugar diferente cada año, teniendo asegurado donde dormir”.