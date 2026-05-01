La huelga médica finaliza con el 21% de seguimiento en el CHUO

El Sergas y el sindicato O’Mega -principal promotor en Galicia- acercaron posturas en sus negociaciones de cara a la finalización de la huelga de médicos, que afecta a los servicios primarios y hospitalarios de toda Galicia. Se trata de una movilización convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central. Los convocantes piden al Ministerio un estatuto marco propio para médicos y facultativos y, en el ámbito gallego, piden a la Xunta la negociación de un convenio específico.

En la tarde de este jueves, representantes de O’Mega y de la Consellería de Sanidade mantuvieron una nueva reunión en la que se saldó de manera positiva para ambos bandos: “Hay un acercamiento muy importante en las posturas, pero aún tenemos que limar una serie de cuestiones”, aseguró el presidente del sindicato, Manuel Rodríguez, que adelantó que el lunes continuarán las negociaciones.

En cuanto al seguimiento de la huelga, la jornada del jueves fue la que más seguimiento tuvo de toda la semana. Según el Sergas, en el CHUO se alcanzó un 21,29% en el turno de mañana (el principal, ya que las tardes son voluntarias), mientras que en Verín fue de un 13,11% y en O Barco apenas de un 3,28%. En cuanto a la Atención Primaria el seguuimiento no llegó al 1%. Los datos de O’Mega dibujan un seguimiento bien distinto: Cerca de un 85% en Atención Hospitalaria y un 17% en Primaria.