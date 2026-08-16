Hasta 35 concellos de Ourense seguirán mañana en alerta roja

La alerta roja por altas temperaturas continuará activa este lunes en 19 municipios de la provincia de Ourense, todos ellos integrados en la zona isoclimática de montaña. La situación mantiene el nivel máximo de aviso por calor, mientras que Valdeorras y el Miño de Ourense permanecerán en alerta naranja.

En la montaña ourensana, el nivel rojo afectará a O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, O Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

La previsión apunta a que las temperaturas seguirán siendo muy elevadas hasta el martes. El descenso no comenzará, según Meteogalicia, hasta el miércoles.

Restricciones para practicar deporte

Ante la alerta roja, la Secretaría Xeral para o Deporte recomienda evitar la práctica de deporte federado entre las 13.00 y las 17.00 horas en las zonas afectadas, salvo en el caso de las actividades náuticas y acuáticas.

En los territorios en nivel rojo y naranja se aconseja además adaptar los horarios de las competiciones y entrenamientos a las condiciones de cada zona.

Sanidade recuerda especialmente la importancia de extremar las precauciones entre las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años, quienes padecen determinadas patologías y las personas que toman algunos medicamentos.

Entre las recomendaciones se encuentran beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, aumentar el consumo de frutas y verduras, evitar las comidas copiosas, utilizar ropa ligera y holgada y permanecer en lugares frescos, ventilados o a la sombra.