Cinco rutas de senderismo en Ourense para combatir el calor de agosto

Entre montañas, valles y embalses, la geografía ourensana esconde senderos idóneos para resguardarse bajo la sombra de la vegetación y disfrutar del cauce de sus ríos durante los días más cálidos del mes de agosto. Naturaleza, sombra y corrientes fluviales convierten a estos cinco rincones en alternativas perfectas para disfrutar del senderismo ourensano.

En el extremo oriental, el concello de Rubiá alberga el Parque Natural Serra da Enciña da Lastra. Destaca la Ruta de As Dúas Vertentes o el sendero Baixo de Páramo. Sus itinerarios discurren entre espectaculares cortados calizos y encinares autóctonos que conforman un paisaje mediterráneo único en Galicia. Las caminatas hacia los miradores sobre el río Sil resultan perfectas para las primeras horas de la mañana, cuando la luz realza la belleza del cañón.

Hacia el sudoeste, la comarca de A Baixa Limia concentra parajes de gran valor natural. En el territorio de Lobios-Bande, el trazado de la antigua Vía Nova romana (Vía XVIII) y la ruta hacia la Corga da Fecha permiten combinar senderismo e historia. El recorrido ofrece tramos acompañados por la brisa del agua, restos arqueológicos y frondosos bosques de ribera. Muy cerca, en el concello de Entrimo, la Ruta da Peneda da Raíña o el sendero de la Fervenza das Olas dan acceso a las cumbres y valles del Parque Natural da Serra do Xurés, abriendo paso entre carballeiras y regatos cristalinos donde las pozas naturales sirven de excelente refugio contra el calor de estas semanas de agosto.

Más cerca del corazón de la provincia, el concello de Pereiro de Aguiar cuenta con la Ruta dos Muíños do Río Loña y el paseo perimetral del Encoro de Cachamuíña. Son sendas llanas y sombreadas, ideales para caminar al atardecer, ofreciendo un entorno apacible y accesible a escasos minutos de la ciudad.

Por su parte, el concello de San Cibrao das Viñas sorprende con la Ruta A Boutureira (homologada como PR-G 220). Sus caminos tradicionales discurren entre riachuelos, vegetación autóctona y los antiguos molinos de agua de Castroverde, mostrando una vertiente rural serena y resguardada.