Los 5 mejores miradores del Cañón del Sil en Ourense para visitar en primavera

Te contamos las recomendaciones y todo lo necesario para las rutas de senderismo por los miradores del Cañón del Sil.

Con la llegada del buen tiempo, el Cañón del Sil en Ourense se convierte en uno de los destinos más espectaculares de Galicia para disfrutar de la naturaleza en estado puro. La Ribeira Sacra ofrece en primavera una combinación única de viñedos en terrazas, bosques verdes y desfiladeros que dejan sin aliento.

En este entorno privilegiado, la ruta de los miradores del Cañón del Sil, en su vertiente ourensana, permite asomarse a algunos de los paisajes más impactantes del río Sil, en una propuesta perfecta para una escapada de senderismo, fotografía o turismo rural.

Ruta por el Cañón del Sil: vertiente ourensana

El lado ourensano del Cañón del Sil destaca por sus accesos a miradores naturales situados a gran altura, con vistas panorámicas sobre el río Sil y los bancales de viñedo de la Ribeira Sacra.

Se trata de una ruta muy popular en primavera, cuando el clima es suave y la vegetación está en pleno crecimiento, creando un contraste único entre el verde intenso del entorno y la piedra del cañón.

Los 5 mejores miradores del Sil para visitar en primavera

Estos son cinco miradores imprescindibles para disfrutar del Cañón del Sil en Ourense:

Mirador de Cabezoás (Parada de Sil): uno de los más conocidos, con vistas abiertas al meandro del Sil y a los viñedos en pendiente

Mirador de As Penas de Matacás (Castro Caldelas): menos concurrido, ofrece una perspectiva más salvaje del cañón

Mirador de Amandi (Sober, Lugo): ideal para contemplar el río y la tradición vitivinícola de la Ribeira Sacra

Mirador de Vilouxe (Nogueira de Ramuín): perfecto para ver el encajonamiento del Sil entre paredes verticales

Mirador de Souto Chao (Sober, Lugo): un punto elevado con una panorámica amplia del valle

Cada uno de estos miradores permite descubrir el Cañón del Sil desde un ángulo diferente, combinando naturaleza, paisaje y patrimonio.

Recomendaciones para la ruta de senderismo

Para recorrer la ruta de los miradores del Cañón del Sil en Ourense es recomendable llevar calzado cómodo, agua y protección solar, ya que algunos tramos implican caminatas cortas entre pistas forestales.

La mejor opción es planificar la visita con tiempo y evitar las horas de mayor calor en los días de primavera más avanzados. También es importante respetar el entorno natural y no salirse de los senderos señalizados.

El Cañón del Sil es uno de los grandes atractivos turísticos de la Ribeira Sacra, y sus miradores se han convertido en paradas obligatorias para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y vistas inolvidables en Galicia.