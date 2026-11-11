¿Sabe usted que la A-52 sigue sin señalización horizontal meses después del asfaltado?

¿Sabe usted que siguen los autos locos transitando por la A-52? ¿Que hay más problemas que los habituales carriles cortados? ¿Que después de meses del asfaltado que provocó grandes retenciones a la entrada de Ourense la carretera sigue sin pintar? ¿Que un día va a haber una desgracia por culpa de estos asuntos? ¿Que cuando pase algo, ya tendremos que lamentarnos todos?