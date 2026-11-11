EDITORIAL
El AVE, los bonus de la vergüenza y la responsabilidad de Sánchez

¿Sabe usted que la A-52 sigue sin señalización horizontal meses después del asfaltado?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la A-52 sigue sin señalización horizontal meses después del asfaltado y crece la preocupación por el riesgo de accidentes a la entrada de Ourense

La A-52 sigue sin señalización horizontal meses después del asfaltado.
La A-52 sigue sin señalización horizontal meses después del asfaltado. | La Región

¿Sabe usted que siguen los autos locos transitando por la A-52? ¿Que hay más problemas que los habituales carriles cortados? ¿Que después de meses del asfaltado que provocó grandes retenciones a la entrada de Ourense la carretera sigue sin pintar? ¿Que un día va a haber una desgracia por culpa de estos asuntos? ¿Que cuando pase algo, ya tendremos que lamentarnos todos?

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