81 viticultores acceden en Ourense a las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo

Un total de 132 viticultores gallegos, entre ellos 81 ourensanos, se beneficiarán de las ayudas del Gobierno para la reestructuración y reconversión del viñedo por más de 3 millones de euros.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoy la resolución de la convocatoria 2025, que permitirá actuar sobre una superficie de 184,7 hectáreas.

Estas aportaciones del Ministerio de Medio Rural tienen como objetivo aumentar la competitividad de las explotaciones vitivinícolas, adaptar el cultivo del viñedo al cambio climático y avanzar en su sostenibilidad.

Entre 2018 y 2024 se destinaron cerca de 17 millones de euros a 1.083 beneficiarios en el marco de estas aportaciones, permitiendo actuar sobre 1.518 hectáreas.