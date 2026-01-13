La Xunta renueva su apoyo a la viticultura de la Ribeira Sacra

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitó este lunes el mirador de As Penas de Matacás, en Castro Caldelas, para presentar los detalles de la segunda convocatoria de ayudas para la conservación paisajística y la lucha contra la erosión de los viñedos de la Ribeira Sacra, dotadas con 1,5 millones y cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 9 de febrero.

Acompañada por el delegado territorial, Manuel Pardo, la conselleira destacó el compromiso de la Xunta con los viticultores de la zona. Gómez subrayó la importancia de este territorio tanto por su valor natural como por su aportación a la economía gallega a través del sector del vino, unos valores que esperan sean reconocidos finalmente como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

La titular de Medio Rural explicó que el sector vitivinícola es el motor económico fundamental de la comarca. En este sentido, puso en valor la conocida como viticultura heroica, caracterizada por el cultivo de la vid en zonas de muros de piedra y bancales que configuran el paisaje singular de la Ribeira Sacra. Por ello, la administración autonómica ha decidido dar continuidad a estas subvenciones por segundo año consecutivo.

De 1.000 a 2.000 euros

Antonio Lombardía, Manuel Pardo, María José Gómez, Sara Inés Vega y Manuel Seoane. | La Región

Las ayudas varían en función del sistema de cultivo. Los viticultores que realicen sus labores mediante sistemas no mecanizados podrán optar a una cuantía de hasta 2.000 euros por hectárea. Por su parte, aquellos que trabajen el viñedo de forma mecanizada tendrán acceso a aportaciones de hasta 1.000 euros por hectárea. En todos los casos, el límite máximo de ayuda que puede percibir un mismo beneficiario se ha fijado en 50.000 euros.

Esta nueva convocatoria busca mantener los buenos resultados de la anterior. La conselleira recordó que la de del año pasado permitió apoyar la labor de 794 viticultores de la zona, con un presupuesto de algo más de 1,3 millones.