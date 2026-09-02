Dos accidentes de tráfico casi simultáneos entre un coche y una moto dejan un motorista herido en Ribadavia y otro en Verín

El accidente se produjo en la N-120, a la altura del kilómetro 595, en Ribadavia, tras colisionar un turismo y una motocicleta.

Dos accidentes de tráfico entre turismos y motocicletas se registraron este miércoles a primera hora de la tarde en los municipios de Ribadavia y Verín, con sendos motoristas atendidos por los servicios de emergencias.

El primero ocurrió sobre las 14:05 horas en la N-120, a la altura del kilómetro 595, en Ribadavia. Un particular alertó a los servicios de emergencias tras producirse una colisión entre un coche y una moto.

Hasta el punto se desplazaron los GES de Ribadavia, Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. El motorista resultó herido y fue atendido en el propio lugar del accidente por los servicios sanitarios.

Un motorista resulta herido tras colisionar con un coche en el polígono de Pazos (Verín)

Poco antes, a las 13:51 horas, se había registrado otro siniestro de características similares en Verín, concretamente en la rúa do Polígono Industrial, en el Polígono Industrial de Pazos. También en este caso se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta.

Las primeras informaciones apuntaban a que el motorista podría haber sufrido una rotura en el pie, aunque tras ser atendido por los servicios de emergencias se confirmó que no presentaba heridas de gravedad. Hasta el lugar acudieron los Bomberos de Verín, Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico.