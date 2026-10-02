Directo | El futuro del cine de animación con Enrique Gato y Chelo Loureiro en el Foro La Región

La animación española es protagonista este viernes en una nueva cita del Foro La Región dentro de la programación de la 31ª edición del OUFF. Enrique Gato, director y creador de Tadeo Jones, y la productora, directora y guionista gallega Chelo Loureiro analizan la evolución experimentada por el sector durante los últimos 25 años, desde unos inicios marcados por la escasez de profesionales y proyectos hasta su actual consolidación industrial.

El encuentro se celebra a las 20,30 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y reune a dos figuras que han vivido ese proceso desde ámbitos diferentes.

Directo aquí