El ahorro ourensano rompe su techo y supera los 10.275 millones en cuenta

Las familias y empresas de Ourense cerraron 2025 con más dinero en el banco que nunca. Según los últimos datos oficiales del Banco de España procesados por el Instituto Galego de Estatística, los depósitos del sector privado han alcanzado el récord histórico de 10.275,9 millones de euros. A lo largo de 2025, las cuentas de la provincia engordaron en más de 250 millones.

Este acelerón de la liquidez no es fruto del azar, sino que ayuda la coyuntura laboral y sociológica. El principal motor de este excedente de capital en 2025 fue la histórica actualización de los salarios. En 2025, la provincia lideró la subida de nóminas pactadas en convenio colectivo en toda España, firmando un incremento medio del 6,08%. Esta cifra, que casi duplica la media nacional (3,49%), permitió a miles de trabajadores locales recuperar poder adquisitivo frente al IPC.

A esta reactivación salarial del sector privado hay que sumar el férreo blindaje de las pensiones en un territorio caracterizado por su alto grado de envejecimiento. Los cerca de 100.000 pensionistas ourensanos han visto de nuevo sus prestaciones revalorizadas para empatar con el coste de la vida. Si a este contingente se unen los más de 20.000 empleados públicos de la provincia, con acuerdos salariales consolidados, el resultado es un gigantesco escudo de ingresos recurrentes y estables. Al tener las necesidades básicas cubiertas y recuperar capacidad de compra, el excedente a final de mes engrosa mes a mes el ahorro bancario.

El análisis de este récord arroja una conclusión social de gran calado al cruzar las cifras económicas con la realidad del padrón: cada vez hay más dinero concentrado en menos manos. Mientras en el año 1990 la provincia superaba los 363.000 habitantes, en la actualidad apenas bordea los 306.000.

Sin embargo, el capital no ha dejado de crecer. Si el dinero guardado en las cuentas se repartiese a partes iguales, el ourensano medio tendría hoy en liquidez inmediata una ratio de 33.581 euros. Este dato es aún más revelador si se excluye a la población infantil y el foco se pone exclusivamente en los mayores de 16 años (el sector poblacional que realmente percibe rentas y gestiona cuentas). Bajo esa métrica, el ahorro puro “en metálico” asciende a los 36.897 euros por persona, consolidando una de las ratios de solvencia bancaria más altas de toda España.

El dinero en el banco de los ourensanos año a año

Más saneados que nunca

Esta demostración de fuerza patrimonial contrasta con la otra cara de la balanza: la aversión al riesgo. El ahorrador ourensano mantiene un perfil conservador, lo que ha provocado el estancamiento del mercado del crédito. A cierre de 2025, la deuda contraída por las familias y empresas de la provincia con las entidades financieras se sitúa en 3.430,9 millones de euros. Es una cifra muy contenida que retrotrae el endeudamiento a niveles de hace más de una década y que queda a años luz del pico de 5.457 millones que se llegaron a deber en 2008, durante el estallido de la burbuja inmobiliaria. La doble dinámica de un ahorro disparado y una deuda congelada ha provocado que la brecha financiera marque un abismo histórico: la diferencia entre el dinero que los ourensanos tienen guardado y el que deben arroja un saldo positivo récord de 6.845 millones de euros. Jamás el balance privado de la provincia había estado tan saneado frente a la banca.

Pulso ganado a la inflación

Para comprender la verdadera dimensión del esfuerzo ahorrador de Ourense, es imprescindible aplicar el filtro de la inflación. La comparativa desde el inicio de la serie histórica en 1990 resulta abrumadora. Hace 35 años, los depósitos bancarios de la provincia sumaban 1.851,9 millones de euros. A simple vista, los 10.275 millones actuales indican que el saldo nominal se ha multiplicado por más de cinco.

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, el coste de la vida ha sufrido una inflación acumulada del 170,9% en este mismo periodo. Esto significa que aquellos 1.851 millones iniciales necesitarían haberse convertido hoy en 5.017 millones de euros únicamente para no perder poder adquisitivo.

Al haber superado holgadamente los 10.200 millones, los ourensanos no solo han logrado proteger su capital de la constante devaluación del dinero, sino que lo han desbordado. En términos puramente reales -descontando el efecto pernicioso de la inflación y las diferentes crisis mundiales- la riqueza financiera de las familias es hoy más del doble de la que atesoraban a principios de los noventa.

Otros productos

Aunque el dinero en cuentas bancarias constituye el pilar fundamental del ahorro (representando más del 81% del total), la radiografía de la riqueza no estaría completa sin los productos de inversión orientados al medio y largo plazo. A los 10.275,9 millones de euros que se custodian en los depósitos tradicionales hay que sumar los 1.872 millones de euros en fondos de inversión, un producto que ha ganado atracción en los últimos años. Paralelamente, el ahorro finalista destinado a la jubilación a través de planes de pensiones individuales mantiene un sólido patrimonio de 423,5 millones.

La suma de estas tres partidas sitúa el patrimonio financiero global de los hogares y empresas de Ourense en 12.571,4 millones de euros a cierre de 2025. Si se traslada este volumen de riqueza al censo de mayores de 16 años, el capital medio se dispara por encima de los 45.000 euros.