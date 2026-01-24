ÚLTIMA HORA
El PP de Ourense pide dedicar a entidades sociales el ahorro del Servicio de Axuda no Fogar

Críticas a la gestión de Jácome

La portavoz del PP de ourense, Ana Méndez, insiste en que es momento de reorganizar el área de Asuntos Sociales

La protavoz municipal del PP Ana Méndez | Miguel Angel

El grupo municipal del Partido Popular (PP) ha exigido al gobierno de Jácome que, tras el incremento de fondos por parte de la Xunta para el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), destine lo ahorrado a las entidades sociales con las que el Concello tiene pagos pendientes para la portavoz municipal del PP, Ana Méndez, es el momento de “mellorar os servizos sociais municipais e aboar con normalidade as axudas a entidades sen ánimo de lucro que desenvolven proxectos sociais na cidade”.

O Concello de Ourense é incapaz de garantir o financiamento básico ás entidades sociais”

La portavoz criticó la incapacidad del gobierno municipal para que el área de Asuntos Sociales funcione con normalidad, indicando que “A Xunta de Galicia está a facer un esforzo histórico en dependencia e atención social, mentres o Goberno central incumpre a lei e o Concello de Ourense é incapaz de garantir o financiamento básico ás entidades sociais”.

