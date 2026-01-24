El PP de Ourense pide dedicar a entidades sociales el ahorro del Servicio de Axuda no Fogar
Críticas a la gestión de Jácome
La portavoz del PP de ourense, Ana Méndez, insiste en que es momento de reorganizar el área de Asuntos Sociales
El grupo municipal del Partido Popular (PP) ha exigido al gobierno de Jácome que, tras el incremento de fondos por parte de la Xunta para el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), destine lo ahorrado a las entidades sociales con las que el Concello tiene pagos pendientes para la portavoz municipal del PP, Ana Méndez, es el momento de “mellorar os servizos sociais municipais e aboar con normalidade as axudas a entidades sen ánimo de lucro que desenvolven proxectos sociais na cidade”.
O Concello de Ourense é incapaz de garantir o financiamento básico ás entidades sociais”
La portavoz criticó la incapacidad del gobierno municipal para que el área de Asuntos Sociales funcione con normalidad, indicando que “A Xunta de Galicia está a facer un esforzo histórico en dependencia e atención social, mentres o Goberno central incumpre a lei e o Concello de Ourense é incapaz de garantir o financiamento básico ás entidades sociais”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NO LOGRA QUE REVOQUEN LA DECISIÓN
Confirman la expulsión de España de un hombre que delinquió en Ourense: “El delito es su medio de vida”
Críticas a la gestión de Jácome
El PP de Ourense pide dedicar a entidades sociales el ahorro del Servicio de Axuda no Fogar
TRIBUNAL DE INSTANCIA
Pagará 592 euros por los daños que causó en un coche su desbrozadora en Barbadás
Lo último
CUESTIÓN DE GUSTOS
Moncho López, técnico del COB: “El aspecto mental, clave”
COPA ESPAÑA
La ilusión del COB viene servida en Copa
¡Chapuza nacional!
EL POTENCIAL DEL YACIMIENTO
La Mina de Penouta se reactivará de manera paulatina