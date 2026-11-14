¿Sabe usted que en Albarellos todos esperan ver volver a casa a la perra Lola?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una búsqueda que tiene en vilo a una familia y en la que cualquier pista puede ser la mejor noticia
¿Sabe usted que en Albarellos buscan desesperadamente a Lola? ¿Que su familia lleva días sin saber nada de ella y está muy preocupada? ¿Que Lola estaba siguiendo un tratamiento veterinario y tenía que recibir atención nuevamente el próximo día 25 de este mes? ¿Que cualquier pista sobre su paradero puede ser fundamental para encontrarla? ¿Que deben avisar a cualquier veterinario de Verín?
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