¿Sabe usted que en Albarellos todos esperan ver volver a casa a la perra Lola?

¿Sabe usted que en Albarellos buscan desesperadamente a Lola? ¿Que su familia lleva días sin saber nada de ella y está muy preocupada? ¿Que Lola estaba siguiendo un tratamiento veterinario y tenía que recibir atención nuevamente el próximo día 25 de este mes? ¿Que cualquier pista sobre su paradero puede ser fundamental para encontrarla? ¿Que deben avisar a cualquier veterinario de Verín?