¿Sabe usted que en Albarellos todos esperan ver volver a casa a la perra Lola?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, una búsqueda que tiene en vilo a una familia y en la que cualquier pista puede ser la mejor noticia

La perra Lola
La perra Lola

¿Sabe usted que en Albarellos buscan desesperadamente a Lola? ¿Que su familia lleva días sin saber nada de ella y está muy preocupada? ¿Que Lola estaba siguiendo un tratamiento veterinario y tenía que recibir atención nuevamente el próximo día 25 de este mes? ¿Que cualquier pista sobre su paradero puede ser fundamental para encontrarla? ¿Que deben avisar a cualquier veterinario de Verín?

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