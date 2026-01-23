Cómo utilizar cadenas en el coche y otros consejos para conducir con nieve y hielo

Conoce cómo conducir con cadenas y otros consejos para la circulación con nieve

Conducir en condiciones de nieve y hielo supone un desafío incluso para los conductores más experimentados. El riesgo de derrapes, pérdida de control y accidentes aumenta considerablemente, por lo que es fundamental estar bien preparado.

La provincia de Ourense vive este fin de semana bajo alertas por nevadas, por lo queel conocimiento de estos consejos es fundamental para preservar la felicidad.

En este artículo te explicamos cómo utilizar cadenas en el coche correctamente y te damos consejos esenciales para conducir con nieve y hielo de forma segura.

Cómo utilizar cadenas en el coche paso a paso

Colocar las cadenas correctamente es clave para tu seguridad:

Detén el coche en un lugar seguro, fuera de la calzada si es posible. Coloca las cadenas en las ruedas motrices (delanteras en tracción delantera, traseras en tracción trasera). Asegúrate de que quedan bien tensadas para evitar vibraciones o daños. Avanza unos metros y revisa que estén bien colocadas. No superes los 30-50 km/h con cadenas puestas.

Nunca circules con cadenas sobre asfalto seco, ya que podrías dañar el vehículo.

En vídeo

A continuación, te dejamos un vídeo del 112 en el que explica paso a paso cómo colocar las cadenas de nieve en las ruedas del coche.

¿Cuándo es obligatorio usar cadenas en el coche?

Las cadenas para la nieve son obligatorias cuando así lo indican las autoridades de tráfico o cuando las condiciones de la vía lo hacen imprescindible. En muchos puertos de montaña y carreteras secundarias, su uso es obligatorio si hay acumulación de nieve o placas de hielo.

Además, aunque no sean obligatorias, es muy recomendable llevar siempre cadenas en el maletero durante el invierno, especialmente si vas a circular por zonas frías o montañosas.

Tipos de cadenas para la nieve

Antes de aprender a colocarlas, es importante conocer los principales tipos de cadenas:

Cadenas metálicas : las más tradicionales y económicas, muy efectivas pero menos cómodas.

Cadenas textiles (fundas de nieve) : fáciles de colocar y más ligeras, ideales para uso ocasional.

Cadenas semiautomáticas o de araña : se fijan a la llanta y son rápidas de instalar.

Neumáticos de invierno: no son cadenas, pero en algunos países pueden sustituirlas legalmente.

Elegir el tipo adecuado dependerá de tu vehículo, frecuencia de uso y presupuesto.

Consejos para conducir con nieve y hielo

Además del uso de cadenas, sigue estos consejos para una conducción segura:

Reduce la velocidad : con nieve o hielo, la adherencia disminuye drásticamente. Conduce despacio y evita maniobras bruscas.

Aumenta la distancia de seguridad : frenar sobre hielo puede requerir hasta diez veces más distancia que en asfalto seco.

Usa marchas largas : arranca en segunda marcha si es posible y utiliza marchas largas para evitar que las ruedas patinen.

Evita frenar bruscamente : frena de forma suave y progresiva. Si tu coche tiene ABS, deja que el sistema actúe.

Mantén una conducción suave: gira el volante con movimientos delicados y anticipa cualquier maniobra.

Preparación del coche para el invierno

Antes de conducir con nieve, asegúrate de que tu vehículo está en buen estado: