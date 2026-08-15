NIVEL NARANJA EN EL MIÑO
Alerta roja por calor este domingo en la montaña de Ourense
NIVEL NARANJA EN EL MIÑO
En la provincia de Ourense, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo por calor de cara a este domingo en la Montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia. Este máximo nivel de aviso se extenderá también al interior de Pontevedra y a las Rías Baixas.
El mapa de riesgo en la provincia se completa con la alerta de nivel naranja fijada para el Miño de Ourense y Valdeorras, un aviso por calor intenso que comparte con el Sur de Lugo. A mayores, la alerta será de nivel amarillo en el Sudoeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra.
Según las predicciones de Meteogalicia, durante la jornada de este domingo y hasta el martes, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas en todo el territorio ourensano y gallego, previéndose que comiencen a experimentar un descenso a partir del próximo miércoles.
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