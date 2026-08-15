Alerta roja por calor este domingo en la montaña de Ourense

NIVEL NARANJA EN EL MIÑO

La Xunta de Galicia decreta la alerta roja por calor en la Montaña de Ourense y eleva a nivel naranja el aviso en el Miño de Ourense y Valdeorras ante una ola de altas temperaturas que se mantendrá hasta el martes

Bañistas en el río Miño, en la pasada ola de calor.
Bañistas en el río Miño, en la pasada ola de calor. | Xesús Fariñas

En la provincia de Ourense, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo por calor de cara a este domingo en la Montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia. Este máximo nivel de aviso se extenderá también al interior de Pontevedra y a las Rías Baixas.

El mapa de riesgo en la provincia se completa con la alerta de nivel naranja fijada para el Miño de Ourense y Valdeorras, un aviso por calor intenso que comparte con el Sur de Lugo. A mayores, la alerta será de nivel amarillo en el Sudoeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra.

Según las predicciones de Meteogalicia, durante la jornada de este domingo y hasta el martes, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas en todo el territorio ourensano y gallego, previéndose que comiencen a experimentar un descenso a partir del próximo miércoles.

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