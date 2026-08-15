Alerta roja por calor este domingo en la montaña de Ourense

En la provincia de Ourense, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo por calor de cara a este domingo en la Montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia. Este máximo nivel de aviso se extenderá también al interior de Pontevedra y a las Rías Baixas.

El mapa de riesgo en la provincia se completa con la alerta de nivel naranja fijada para el Miño de Ourense y Valdeorras, un aviso por calor intenso que comparte con el Sur de Lugo. A mayores, la alerta será de nivel amarillo en el Sudoeste de A Coruña y el Miño de Pontevedra.

Según las predicciones de Meteogalicia, durante la jornada de este domingo y hasta el martes, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas en todo el territorio ourensano y gallego, previéndose que comiencen a experimentar un descenso a partir del próximo miércoles.