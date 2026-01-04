El alza salarial de las empresas de Ourense, la mayor de España en 2025

Las empresas de Ourense cerraron el ejercicio 2025 asumiendo la mayor actualización de nóminas de los trabajadores de toda España, con una subida media pactada en convenio del 6,08%. El dato, extraído del balance de la negociación colectiva, publicado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sitúa a la provincia a la cabeza del ranking nacional, superando incluso a territorios con fuerte tensión inflacionaria turística como Baleares (6,04%) o potencias industriales como Bizkaia (5,61%).

Mientras la media española se ha quedado en un 3,49%, el tejido productivo ourensano está abonando incrementos que casi duplican el promedio nacional, consiguiendo así que por tercer año consecutivo los trabajadores ganen poder adquisitivo. En todo caso, las alzas salariales están todavía un 3% por debajo del poder de la subida del IPC acumulada desde el estallido de la pandemia, con lo que sigue sin recuperarse plenamente el poder adquisitivo.

La cifra del 6,08% de subidas en 2025 es el resultado de un calendario de negociación colectiva marcado por la conflictividad y los acuerdos al límite. Tras un lustro de erosión de rentas, los sindicatos apretaron las tuercas en 2025 y las empresas estuvieron más abiertas a la negociación. El desbloqueo tardío de los convenios del siderometal y la construcción, sumado al pacto firmado en julio en el Comercio de Alimentación para frenar la huelga, disparó la media provincial muy por encima del IPC, que se espera que cierre el año en un 2,7%. El resultado es una ganancia neta de poder de compra de 3,38 puntos.

El esfuerzo récord no lo están haciendo las grandes multinacionales, sino la pequeña empresa. Mientras los convenios de empresa, firmados por corporaciones más grandes, se han contenido con una subida del 3,75%, los convenios sectoriales se han disparado hasta el 6,23%. Son los talleres, bares, peluquerías y pequeñas constructoras quienes, sujetos a las tablas provinciales, están financiando este “escudo social” privado, ejecutando cláusulas de revisión salarial que penalizan sus márgenes, pero garantizan la paz social.

Este incremento histórico llega, además, para corregir una anomalía. Pese a la lluvia de millones en las nóminas de este 2025, el trabajador medio ourensano apenas está terminando de cicatrizar la herida de la crisis inflacionaria de 2022, cuando la provincia sufrió un IPC del 9,4% que devoró los ahorros.

A este escenario de recuperación en el sector privado se une el blindaje del sector público, que completa el cuadro de reactivación del consumo en la provincia. Los cerca de 100.000 pensionistas ourensanos han visto sus prestaciones revalorizadas nuevamente al mismo nivel que el alza del coste de la vida, mientras que los más de 20.000 funcionarios que operan en la provincia inician el año con la garantía del nuevo acuerdo salarial firmado hasta 2028, con una subida acumulada de más del 11%. Entre la factura histórica que pagan las empresas y la protección del BOE a las rentas públicas, Ourense arranca 2026 con los bolsillos más llenos que el resto de España, aunque persiste la duda de cuánto tiempo podrá el tejido empresarial sostener este ritmo.

Subida histórica tras renovarse los cuatro principales convenios de la provincia

La subida histórica del 6,08% es consecuencia directa de la renovación de los cuatro convenios con mayor peso de la provincia. El incremento más explosivo lo protagoniza la alimentación, que tras llegar a la huelga firmó una actualización del 11,74% para este año y un 26% acumulado hasta 2028. Le siguen en magnitud el siderometal y la hostelería, que lograron blindar la paz social hasta 2027 con sendas subidas del 11%, mientras que la construcción, desbloqueada en noviembre, aplicó un ajuste del 8,05%.