La CEO de Ourense comienza el año sin convenios pendientes

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) ha destacado como gran hito que el año 2026 comienza sin que ningún sector presente en la provincia tenga pendiente de renovar su convenio colectivo. “Durante 2025 todos los convenios colectivos que se han negociado con el asesoramiento de la Confederación han terminado en acuerdo”, destacan los empresarios, que además ponen el acento en el hecho de que “merece una valoración muy positiva, ya que el objetivo de toda negociación es alcanzar un acuerdo que, tanto en el sector del siderometal como en el del comercio de alimentación, darán estabilidad a empresas y personas trabajadoras al firmarse por varios años”.

Echando la vista al recién concluido 2025, la CEO cree que ha sido un periodo marcado por la “resiliencia del tejido productivo”. El tejido empresarial está adaptándose, representado en el entramado de pymes que son la base de la economía provincial. Sectores tradicionales como el agroalimentario han vuelto a ejercer un papel tractor, aportando estabilidad, volumen de facturación y empleo, mientras que actividades vinculadas a la construcción, el comercio y los servicios se mantienen estables, si bien en estos últimos campos consideran que deben mejorarse aspectos relacionados con “el tamaño empresarial y los costes operativos”.

Mejora progresiva

En lo que respecta a las grandes cifras, los empresarios de Ourense aseguran que “el año cierra con reducción de desempleo e incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social”, lo que confirma una mejora progresiva del mercado laboral en Ourense, marcando al mismo tiempo la necesidad de afrontar “desafíos como paliar la falta de personal para vacantes de difícil cobertura o el alto grado de absentismo laboral en las empresas”.

También confía la CEO en que 2025 haya sentado las bases para “seguir impulsando un crecimiento equilibrado, basado en empresas más sostenibles, competitivas y digitalizadas, empleo de calidad y un entorno económico que favorezca la inversión y el desarrollo”. Para ello, “de la mano de distintas administraciones y organismos, reforzaremos nuestra implicación en iniciativas orientadas a la formación, la recualificación profesional y el fortalecimiento del capital humano, en colaboración con universidades y administraciones públicas”.

“2025 foi esperanzador para a negociación colectiva” — Xulia González - Secretaria comarcal de la CIG

Para la CIG, el 2025 recién terminado ha sido “un ano esperanzador para a negociación colectiva e para a clase traballadora ourensá”, en palabras de su secretaria comarcal, Xulia González, quien destacó, además, que “se houbo unha loita que marcou un antes e un despois foi, sen dúbida, a do sector da alimentación. Nunca antes se vira en Ourense un nivel tan alto de participación en asembleas, piquetes, seguimento da negociación e implicación directa dos traballadores”.

“Serán precisas máis accións para manter os dereitos” — Dorinda González - Secretaria general de CCOO

Desde la perspectiva de Dorinda González, el año 2025 ha puesto de manifiesto que “as políticas actuais en materia de prevención de lumes, unhas por inexistentes e outras por ineficaces; non frearon a vaga que arrasou coa provincia”, sumando a este hecho “o incremento de políticas totalitarias e extremistas que atentan contra os dereitos básicos universais”; por lo que entiende que “serán precisas máis accións para manter os dereitos acadados e evitar o cambio climático”.

“Estamos en niveles máximos de empleo” — Noemí Álvarez - Secretaria general UGT Ourense

Desde UGT Ourense, su secretaria provincial optó por una lectura constructiva del mercado laboral, valorando que Ourense se mantenga en “niveles cercanos a máximos históricos de afiliación”, con unos 109.000 trabajadores. También subrayó que el paro, situado en el 8,7%, está por debajo del promedio nacional, aunque Álvarez advierte de la letra pequeña: la mejora estadística se debe en parte a “un fenómeno de pérdida de población activa que ha maquillado algo el indicador”.