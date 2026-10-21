Ana Méndez sobre la candidatura de Ana Vázquez al congreso: "Va a tirar por Ourense"

La portavoz municipal y candidata del PP a la Alcaldía en Ourense, Ana Méndez, ha ensalzado la candidatura de Ana Belén Vázquez al Congreso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre como una apuesta "realmente acertada" y que "va a tirar por Ourense como lleva haciendo todo este tiempo".

Así lo ha trasladado este miércoles consultada al respecto por los medios de comunicación en rueda de prensa, en donde ha aprovechado para darle "públicamente la enhorabuena" y trasladar la "total confianza" del PP de Ourense.

"Tiene experiencia de sobra y sobradamente demostrada en las competencias durante los últimos años y creemos que va a hacer un papel muy importante", ha celebrado Méndez, remarcando que la formación "está para ayudarla en lo que haga falta" del mismo modo que Vázquez "ayuda" al partido "en todo lo que hace falta".

En concreto, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Ana Vázquez, que ocupa un escaño en la Cámara Baja desde el año 2000, volverá a encabezar la lista del PP por la provincia de Ourense, tal y como hizo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

Asimismo, los populares han destacado el perfil de Vázquez, quien en los últimos años ha ejercido como portavoz de Interior del PP en el Congreso, resaltando su "coraje y valentía para luchar por la seguridad de todos los gallegos y españoles".