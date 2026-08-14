¿Sabe usted que se anuncian sorpresas a izquierda y derecha en la política especialmente en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, a la vuelta de las vacaciones arrancará el esprint de calentamiento, previo al esprint de precampaña, previo a la campaña electoral municipal
¿Sabe usted que a la vuelta de las vacaciones arrancará el esprint de calentamiento, previo al esprint de precampaña, previo a la campaña electoral municipal? ¿Que se anuncian sorpresas a izquierda y derecha especialmente en la city? ¿Que en cuanto se acabe la tregua de la primera quincena de agosto, comenzarán ya las ofensivas y contraofensivas de los que quieren forjar alternativas y los que intentan dinamitarlas?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MEMORIA DE LOS PUEBLOS
Ourense se vuelve crisol cultural del folclore mundial
Lo último
CRISIS HUMANITARIA EN CEUTA
Figaredo (Vox) se defiende y justifica su “cazar migrantes” como sinónimo de "detener migrantes"
HISTORIA DE EMIGRACIÓN
A memoria de Quintela de Leirado chega á pantalla