¿Sabe usted que se anuncian sorpresas a izquierda y derecha en la política especialmente en Ourense?

¿Sabe usted que a la vuelta de las vacaciones arrancará el esprint de calentamiento, previo al esprint de precampaña, previo a la campaña electoral municipal? ¿Que se anuncian sorpresas a izquierda y derecha especialmente en la city? ¿Que en cuanto se acabe la tregua de la primera quincena de agosto, comenzarán ya las ofensivas y contraofensivas de los que quieren forjar alternativas y los que intentan dinamitarlas?