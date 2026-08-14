¿Sabe usted que se anuncian sorpresas a izquierda y derecha en la política especialmente en Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, a la vuelta de las vacaciones arrancará el esprint de calentamiento, previo al esprint de precampaña, previo a la campaña electoral municipal

La Región
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Publicado: 14 ago 2026 - 15:03 Actualizado: 14 ago 2026 - 15:04
Unas mesas electorales.
Unas mesas electorales.

¿Sabe usted que a la vuelta de las vacaciones arrancará el esprint de calentamiento, previo al esprint de precampaña, previo a la campaña electoral municipal? ¿Que se anuncian sorpresas a izquierda y derecha especialmente en la city? ¿Que en cuanto se acabe la tregua de la primera quincena de agosto, comenzarán ya las ofensivas y contraofensivas de los que quieren forjar alternativas y los que intentan dinamitarlas?

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