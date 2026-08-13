¿Sabe usted que un cartel en las carreteras eclipsó el fenómeno solar?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, a Pere Navarro le ha dado ahora por el humor surrealista o es que nos toma por tontos a todos los que conducimos

Un cartel en las carreteras gallegas.
Un cartel en las carreteras gallegas.

¿Sabe usted que si al dire de Tráfico Pere Navarro le ha dado ahora por el humor surrealista o es que nos toma por tontos a todos los que conducimos? ¿Que aún habiendo tontitos al volante, que los hay, se antoja algo necio colgar en los carteles electrónicos de alertas lo de “Non conduzas con gafas de eclipse”? ¿Que y si lo próximo será: “Non conduzas cos ollos pechados e as mans nos bolsillos”? Ay, Pere, Pere!

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