¿Sabe usted que un cartel en las carreteras eclipsó el fenómeno solar?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, a Pere Navarro le ha dado ahora por el humor surrealista o es que nos toma por tontos a todos los que conducimos
¿Sabe usted que si al dire de Tráfico Pere Navarro le ha dado ahora por el humor surrealista o es que nos toma por tontos a todos los que conducimos? ¿Que aún habiendo tontitos al volante, que los hay, se antoja algo necio colgar en los carteles electrónicos de alertas lo de “Non conduzas con gafas de eclipse”? ¿Que y si lo próximo será: “Non conduzas cos ollos pechados e as mans nos bolsillos”? Ay, Pere, Pere!
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