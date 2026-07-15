Apagar los fuegos que provocó el tren en Ourense costó 60.000 euros por hora

Un avión realiza labores de extinción este lunes en un foco situado a la altura de Untes, próximo a las vías del tren

Cada vez que hay un incendio ligeramente grande en la provincia, los costes, arrancados de las arcas públicas, para mitigar el efecto del fuego son prácticamente millonarios, teniendo especialmente en cuenta la elevada cuantía que supone que los medios aéreos de extinción tomen vuelo.

El rastro de fuego dejado este lunes por un convoy ferroviario de mercancías llegado desde O Carballiño en dirección a Ourense, generó una de las movilizaciones de medios más amplias de lo que va de temporada y, por lo tanto, más costosas.

Con la particularidad de tener ocho focos casi simultáneos entre Maside, Amoeiro, Punxín y Untes (Ourense), el despliegue fue más elevado con respecto a otro que afectase una extensión similar, en este caso 8,5 hectáreas. Con 4 técnicos, 15 agentes, 28 brigadas y 18 motobombas, apoyados desde el aire por 12 helicópteros y 6 aviones (una cifra típica de un incendio mucho mayor) la extinción estimada alcanza cotas de vértigo: cerca de 60.000 euros por cada hora de trabajo.

Coste estimado por hora de los medios implicados en la extinción de los distintos focos

Según las aproximaciones basadas en los pliegos estatales y autonómicos del sector forestal, más del 90% de este presupuesto horario recae en los medios aéreos. Mantener en vuelo a los 18 medios aéreos que blindaron el área ourensana y estabilizaron frentes críticos como el de Armeses o Arrabaldo supone un desembolso que supera los 54.000 euros cada sesenta minutos.

Según la Asociación Nacional de Empresas Forestales, la extinción de una hectárea supone 20.000 euros, por lo que con esta dimensión el cálculo asciende a 170.000. Un coste, que en este caso puede ser todavía mayor por su dispersión, que obligó a movilizar más medios aéreos. Actualmente todos los focos están extinguidos menos el de Maside-Armeses, que se encuentra controlado.