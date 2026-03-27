Los apicultores ourensanos urgen poner trampas contra las velutinas

La mejoría de las condiciones meteorológicas ha llevado aparejada la aparición de los primeros ejemplares de reinas de vespa velutina, o avispa asiática. Su presencia fue advertida por el presidente de la Asociación Valdeorresa de Apicultores, Armando Rodríguez, quien realizó un llamamiento “á colaboración cidadá para o trampeo contra a velutina. Están aparecendo raíñas”.

El portavoz de los apicultores valdeorreses apuesta por la captura de las reinas en la etapa de formación del nido primario, cuya forma característica es similar a la de una pelota de tenis y que suelen formar en aleros de tejados, ventanas, patios de luces y lugares protegidos, normalmente orientados hacia el sur.

En los citados nidos depositarán los primeros huevos, de los que saldrán las obreras para, semanas después, a finales de junio, construir los nidos secundarios, que pueden concentrar hasta 1.500 ejemplares de avispa asiática.

Los incendios de 2025, que destruyeron colmenares enteros en el oriente provincial, no acabaron con una especie que anida en el entorno de los regatos, un espacio que no ardió. “Os niños están onde hai auga”, explicó Armando Rodríguez, aludiendo a unas velutinas que se convierten en una amenaza para las colmenas que se libraron de las llamas, cuya picadura tiene tres veces más veneno que las de las avispas.