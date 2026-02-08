La aportación de la Xunta al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Ourense sube a 22 millones

La Xunta incrementará en 5,5 millones de euros su aportación al programa de Axuda no Fogar en la provincia de Ourense en el año 2026 pasando de los 16,4 millones de euros de 2025 a los 21,9 en este ejercicio. No será la única subida, en el año 2027 la aportación llegará a los 23 millones de euros y a los 24,6 millones en 2028.

Así quedó rubricado esta semana entre el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda y el titular de la Fegamp, Alberto Varela. Un acuerdo que no oculta el malestar con el Gobierno central y que el propio Rueda recordaba durante la firma del convenio porque “no está cumpliendo su obligación de aportar el 50% para financiar la dependencia, tal y como establece la ley estatal”.

La Consellería de Política Social destina 350 millones de euros a este servicio, cuyo coste real es de 22 euros por hora. La diferencia entre la aportación de la Xunta y la financiación que debería asumir el Estado recae en los concellos, que deben realizar un importante esfuerzo económico, especialmente en provincias como Ourense, que presenta uno de las tasas de envejecimiento más elevadas de la Comunidad.

El incremento previsto para el SAF se realizará de forma progresiva. De la aportación de 12 euros la hora que se pagaba al servicio de Axuda no Fogar en 2025 se pasará en 2026 a los 16 euros la hora, a los 17 euros la hora en 2027 y a los 18 euros en 2028. Los mayores incrementos se registran en los concellos más grandes, con la capital de la provincia a la cabeza. Si en 2025 la aportación de la Xunta era de 2.151.688 euros en 2026 pasará a los 2.868.918 euros, lo que supone un incremento de 717.229 euros.

A continuación se sitúa O Barco con un incremento previsto para 2026 de 155.434 euros. Le sigue O Carballiño con una cantidad similar, 155.363 euros en el mismo período; Verín con un incremento de la financiación de 169.383 euros; Xinzo con 161.564 euros; San Cibrao das Viñas con 127.297 euros; Monterrei con 121.676 euros; Rubiá con 118.128 euros; Cualedro con 114.942 euros; Vilamarín con 114.354 euros; Viana do Bolo con 114.354 euros; Pereiro de Aguiar con 105.342 euros; y A Rúa con 105.671 euros.

En el resto de los concellos el incremento de las ayudas se sitúa por debajo de los 100.000 euros.