La Xunta dedica 150 millones más para reforzar la Axuda no Fogar

Alfonso Rueda y Alberto Varela en la firma del acuerdo de financiación al Servizo de Axuda no Fogar.

La Xunta de Galicia invertirá hasta el año 2028 un total de 150 millones de euros adicionales en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), lo que permitirá elevar progresivamente el pago hasta los 18 euros por hora, frente a los 12 euros actuales. El acuerdo fue alcanzado con la Fegamp y rubricado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, y el presidente de la federación municipalista, Alberto Varela.

En declaraciones a los medios, Rueda destacó el entendimiento entre ambas instituciones y calificó el pacto como un acuerdo “muy importante”, especialmente para los ayuntamientos, al reconocer el esfuerzo económico que supone la prestación de este servicio. Aunque admitió que es legítimo “aspirar a más”, defendió que se trata de un buen acuerdo.

Con esta medida, la Xunta refuerza su “importante esfuerzo” en el SAF, pasando de los 9,7 euros por hora en 2021 a los 18 euros previstos para 2028, lo que supone casi duplicar la financiación en siete años. Rueda subrayó que, si el Gobierno central cumpliera con su aportación del 50% que marca la ley de dependencia, se podría llegar a cubrir la totalidad del coste del servicio sin aportación municipal.

El presidente gallego también criticó el recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que paralizó el plan de choque de dependencia de la Xunta, una medida que, según afirmó, estaba dando muy buenos resultados en la agilización de los trámites.

Por su parte, Alberto Varela valoró muy positivamente el acuerdo, que calificó de necesario y largamente reclamado por los ayuntamientos para garantizar la sostenibilidad del Servizo de Axuda no Fogar.