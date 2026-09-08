Los autónomos extranjeros se disparan un 49% en Ourense y compensan la pérdida de afiliados nacionales

La hostelería y el comercio son de los sectores más frecuentes entre los autónomos extranjeros

El número de trabajadores autónomos extranjeros en Ourense ha aumentado con fuerza durante los últimos cuatro años, convirtiéndose en uno de los factores que ayudan a contener la pérdida de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Galicia.

Según los datos difundidos por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la provincia ha pasado de 1.066 autónomos extranjeros en julio de 2022 a 1.587 en julio de 2026. Son 521 trabajadores más, lo que representa un incremento de aproximadamente el 49% en cuatro años.

La tendencia ourensana se enmarca en un crecimiento generalizado de la afiliación extranjera en Galicia. En el conjunto de la comunidad, los autónomos procedentes de otros países han pasado de 8.389 a 12.500 desde 2022, lo que supone 4.111 afiliados más.

El relevo generacional, clave para el rural y el comercio

El incremento de autónomos extranjeros contrasta con la evolución de los trabajadores nacionales. Entre julio de 2022 y julio de 2026, Galicia perdió 7.091 autónomos españoles, mientras que el aumento de extranjeros permitió limitar la caída total del RETA a 2.980 afiliados, desde los 208.020 hasta los 205.040.

Ourense cuenta actualmente con 1.587 autónomos extranjeros, una cifra prácticamente idéntica a la de Lugo, con 1.590. A Coruña lidera en términos absolutos, con 5.190, seguida de Pontevedra, con 4.133.

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UPTA destaca la presencia de trabajadores por cuenta propia procedentes de Portugal y otros países europeos, al tiempo que detecta un crecimiento de los originarios de Latinoamérica, especialmente Venezuela y Colombia.

Por sectores, su presencia es especialmente relevante en el comercio, la hostelería y la construcción, además de otros servicios y actividades profesionales.

La organización considera que estos datos deberían llevar a incorporar el emprendimiento extranjero a las políticas destinadas a garantizar el relevo generacional, una cuestión especialmente sensible en provincias envejecidas y con una importante presencia de pequeños negocios.

Entre sus propuestas se encuentran facilitar el acceso al asesoramiento y la financiación, reducir las trabas administrativas y crear mecanismos que permitan conectar a nuevos emprendedores con negocios viables cuyos propietarios estén próximos a jubilarse.

UPTA considera que esta estrategia resulta especialmente necesaria para garantizar la continuidad del comercio de proximidad y de los negocios del medio rural gallego.